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Dünyayı sarsan görüntüler yayınlandı!

Endonezya'da, 188 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sırasında, uçağın içindeki yolcuların Şehadet getirdiği görülüyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:22

Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebat bulunan ve kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının kazasına ilişkin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

Uçağın içinden çekildiği görülen görüntülerde, yolcuların tekbir ve şehadetler eşliğinde korkuyla bağırdığı duyuluyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:22
  1. Endonezya uçak kazası
  2. Endonezya

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