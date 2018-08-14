Dünyayı karıştıran Evanjelistler kimdir? Papa bile ellerini öptü!

Siyonist kökenli bir oluşum olan Evanjelistler, Türkiye ve ABD arasında büyük bir krize yol açtı. ABD'yi perde arkasından yöneten, savaşları finanse eden, hükümetleri deviren, dünyadaki yeraltı ve yerüstü kaynakları sömüren bu oluşumun başında David Rockefeller, Henry Kissinger, ve John Rothschild gibi isimler ve aileleri bulunuyor.

Katolik Kilisesi'nin Ruhani lideri Papa Francis'in dahi elini öptüğü bu kimseler dünyada yaşanan krizin baş aktörleri. Derin ABD'nin bir numaralı baronu olan David Rockefeller, hem illuminatinin hem de bu teşkilatla bağlantılı derin örgütlerin önemli isimleri arasındaydı.

Bilderberg, Council on Foreign Relations (CFR) ve Trilateral Komisyon gibi yapılanmalar David Rockefeller'ın kontrolündeydi. Siyonist David Rockefeller'ın uzun yıllardır mutemet danışmanı Yahudi Henry Kissinger'dır.

Üst düzey masonları bünyesinde toplayan Bilderberg teşkilatı, kurulduğundan beri B'nai B'rith ile sıkı işbirliği içerisindedir. 1843 yılında kurulan Yahudi organizasyonu olan B'nai B'rith, dünya çapındaki Yahudi örgütlerini koordine etmektedir. B'nai B'rith, Dünya Yahudi Kongresi'nin çatı örgütü konumundadır.

Öte yandan Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden, Dünya Yahudi Kongresi'nde Siyonist olduğunu "gururla" ilan etmişti. Biden, casusluk gerekçesiyle yargılanan Can Dündar için de "Büyük Kahraman" demişti. Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yönetmenliğini yaparken "FETÖ'nün talimatları doğrultusunda" manşet atıyordu.

CFR'ın (Dış İlişkiler Konseyi) kurucularının veya önde gelen üyelerinin ortak özelliklerinden birisi de "yüksek dereceli mason" olmalarıdır.

CFR'ın iki ayda bir çıkardığı Foreign Affairs dergisinin Kasım-Aralık 2009'daki sayısında yayınlanan "Türkiye'yi dönüştürenler" başlıklı makalenin yazarları Morton Abramowitz ile Henry Barkey'dir. CIA mensubu Barkey, 15 Temmuz günü Büyükada'daki darbe toplantısına katılan 17 kişiden birisidir.

Söz konusu ikili, o makalede "AK Parti hükümetinin riskli ve tehlikeli yönelişlere girdiğinden" bahisle Recep Tayyip Erdoğan'a uyarılarda bulunuyordu. Ayrıca Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı'nı azarlamasından yakınıyorlardı. Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesine engel olmaya çalışan bu oluşum terör örgütlerini de finanse etmektedir.