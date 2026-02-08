Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında meydana gelen olayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e gelmiş, Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gürmen, "Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim" diye tepki göstermişti. Tepki sonrası güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştıran şehit ağabeyinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Gürman'a küfür ve hakaret ettiği iddia edildi. Olayın ardından birçok kesim tarafından İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Türkkan, Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesini "Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur" sözleri ile eleştirmişti.

4 YIL SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

O dönemde yaşananları sosyal medya hesapları üzerinden gören ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek bir videonun altına hakaret içerikli yorum yapan Abdullah Gümüş isimli vatandaş hakkında Türkkan'ın avukatları olaydan 4 yıl sonra şikayetçi oldu. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gümüş, 90 gün adli para cezası ile cezalandırıldı. Ceza, suçun alenen işlemesi nedeniyle TCK'nın 125(4) maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında arttırılarak 105 güne çıkartılırken, Gümüş'ün sabıkasız oluşu göz önüne alınarak TCK'nın 62(1) maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 87 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

ARACI BAĞLANDI

Gümüş'ün ekonomik durumu göz önüne alınarak mahkeme tarafından günlüğü 100 TL'den 8 bin 700 TL adli para cezasına ve hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulması kararı verdi. Ekonomik durumu nedeniyle avukat masrafı ve faiz nedeniyle mahkemenin verdiği tazminatı ödeyemeyen Gümüş'ün 78 bin TL'yi bulan borcu nedeniyle Türkkan'ın avukatları icra davası açtı. Ankara 7. Genel İcra Dairesi'ne açılan dava sonucu Abdullah Gümüş'ün hesaplarına bloke konurken, 7 yıldır kullandığı 1991 model 38 DZ 652 plakalı aracı içinde haciz kararı çıkartıldı.

DUYGULARIMA HAKİM OLAMADIM

Aracı hakkında konulan haciz ve yakalama kararı sonrası önceki gün Gümüş'ün ikamet ettiği Çankaya Mahallesi 6423 Sokak'ta bulunan ikametine gelen polis memurları aracı bağlayarak çekici vasıtası ile otoparka çektirdi. İnşaat ustası olarak çalıştığını ve şehit kardeşine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a hakarette bulunduğu için aracına yakalama kararı çıkartıldığını belirten Gümüş, "Naaşı parçalanmış şehidimizin kız kardeşine hakaret eden milletvekilinin videosunu izledim. O anki milli duygularım nedeniyle videonun altına hakaret içerikli bir yorumda bulundum. 2021 yılında olayın ardından 2025'te polise ifade vermem gerektiği söylendi. Davacı oldular ve kazandılar, tazminat davası açtılar" dedi.

ARABAM FEDA OLSUN

Tazminat davasını kaybetmesinin ardından 39 bin TL olan borcun faizi ile birlikte 78 bin TL olduğunu belirten Gümüş, "Borcu ödeyemediğim için 7 yıllık arabamı 2 gün önce elimden aldılar. Şahsıma küfür etmiş olsalardı gülüp geçerdim, herhangi bir yorumda bulunmazdım. Ama şehidimizin ailesine küfür edildiği için milli duygulardan dolayı o anda yaptığım hakaret içerikli bir yorumdan dolayı bu duruma düştüm. Arabam şehidime feda olsun. Hiç sorun değil, işe otobüsle de gider gelirim" ifadelerini kullandı.