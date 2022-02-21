  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyayı ayağa kaldıracak iddia: 'Ölüm listesi' hazırladılar
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia: 'Ölüm listesi' hazırladılar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ihtimali tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ederken ABD'den flaş bir iddia geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na gönderilen mektupta Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali sonrası uygulamak için bir 'ölüm listesi' hazırladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 20:03:00 -
Dünyayı ayağa kaldıracak iddia: 'Ölüm listesi' hazırladılar

ABD'nin Birleşmiş Milletler Elçisi Bathsheba Nell Crocker yazdığı mektupta Rusya ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Crocker, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdiği mektupta Rusya'nın bir 'suikast listesinin' olduğunu öne sürdü.

Crocker, Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda etnik azınlıklar ve gazetecilere yönelik suikast, adam kaçırma ve işkence gibi bir dizi insan hakları ihlalini planladığını söyledi.

Crocker, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine karşı çıkanlara yönelik bir dizi eylem planladığını savunarak, Moskova yönetiminin hedefine Ukrayna'da sürgünde olan muhalif gazetecileri, aktivistleri, etnik ve dini azınlıkları aldığını söyledi.

Crocker mektubunda Rusların kamplara gönderilecek Ukraynalıların isim listesini oluşturduğunu ve olası bir işgale karşı çıkanların ciddi bir güç kullanılarak bastırılmaya çalışılacağını belirtti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay