Dünyayı ayağa kaldıracak iddia: 'Ölüm listesi' hazırladılar

ABD'nin Birleşmiş Milletler Elçisi Bathsheba Nell Crocker yazdığı mektupta Rusya ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Crocker, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdiği mektupta Rusya'nın bir 'suikast listesinin' olduğunu öne sürdü.

Crocker, Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda etnik azınlıklar ve gazetecilere yönelik suikast, adam kaçırma ve işkence gibi bir dizi insan hakları ihlalini planladığını söyledi.

Crocker, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine karşı çıkanlara yönelik bir dizi eylem planladığını savunarak, Moskova yönetiminin hedefine Ukrayna'da sürgünde olan muhalif gazetecileri, aktivistleri, etnik ve dini azınlıkları aldığını söyledi.

Crocker mektubunda Rusların kamplara gönderilecek Ukraynalıların isim listesini oluşturduğunu ve olası bir işgale karşı çıkanların ciddi bir güç kullanılarak bastırılmaya çalışılacağını belirtti.