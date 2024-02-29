Dünyaya rezil oldular! Beceriksizliği itiraf ettiler

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken İsrail ordusundan çarpıcı bir açıklama geldi.

İsrail tankları, 7 Ekim'den itibaren en az beş defa yanlışlıkla İsrail bölgelerine ateş açtı. Kuzeyde iki olayda tank ateşiyle İsrail tarafında evler hasar gördü.

İsrail-Lübnan sınırında Hanita isimli yerleşim yerine yanlışlıkla ateş açan ve burada bir evde maddi hasara yol açan tank müfrezesinin başındaki teğmen görevden alındı.

Belediye binası vuruldu

Diğer bir olay, ocakta Gazze Şeridi'ne en yakın kent olan Sderot'ta yaşandı. İsrail tankı, Sderot belediye binasını vurdu, binanın dış duvarı ve bir odada hasar meydana geldi.

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İsrail tanklarının Gazze Şeridi çevresinde yanlışlıkla İsrail beldelerine ateş açtığı başka olayların da yaşandığı aktarıldı.

İsrail ordusu beceriksizliği kabul etti

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırı çevresindeki çatışmalarda tankların "yanlışlıkla" ülke içine yaptığı atışların "sınırlı olduğunu, her bir dosyanın tek tek incelendiğini ve operasyonel dersler çıkartıldığını" belirtti.

Kaynak: AA