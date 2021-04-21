Dünyaya ‘nefes’ aldırıyoruz

Biosys Biyomedikal Kurucusu ve Genel Müdürü Cemal Erdoğan, yaptığı açıklamada, Biosys’i 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle kurduklarını ve 5 yıl içerisinde 3 farklı solunum cihazı tasarımı yaparak en iyisini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Salgının başlamasıyla birlikte 2012’den beri üzerinde çalıştıkları solunum cihazına duyulan ihtiyacın fazlasıyla arttığını anlatan Erdoğan, “Üretim ASELSAN’da devam ediyor. Maksimum kapasitede günlük 300 adete kadar üretim yapılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin adet cihaz üretildi ve şu an birçok ülkede ve Türkiye’nin 81 ilinde aktif olarak kullanılıyor. Üretilen solunum cihazlarının yaklaşık yüzde 50’si yurt dışına ihraç edildi. Aralarında Brezilya, Kazakistan, Azerbaycan ve Romanya’nın da bulunduğu 30’dan fazla ülkede Türkiye’den çıkan yerli teknoloji insanlara nefes olmaya devam ediyor” diye konuştu.