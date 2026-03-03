Dünyaya Model Olacak “İstanbul Sıfır Atık Haftası” İçin Ortak Seferberlik

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı’nın öncülüğü ve İstanbul Valiliği himayesiyle 1-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Sıfır Atık Haftası, sıfır atık vizyonunu ulusal ve uluslararası düzeyde yeni bir aşamaya taşıyacak.

Bu kapsamda, İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş ile kamu kurumları, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Sıfır Atık Hareketi, Türkiye’nin Dünyaya Armağanı”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin kurumsallaşarak artık BM çatısı altında dünyanın kaderini değiştiren çalışmalara imza attığını belirterek, “Anadolu topraklarından doğan sıfır atık hareketi, Türkiye’nin dünyaya armağan etmiş olduğu en büyük yumuşak güç markalarından bir tanesi. Bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin sıfır atık denildiğinde akla Türkiye geliyor” dedi.

“Dünyanın 7 Bölgesinde Toplantılar Yapacağız”

Sıfır Atık Vakfı’nın 81 ilde hayata geçirilen COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları ile şehirlerde tüm tarafları tek bir çatı altında toplayarak sorunlar ve çözümlere dair çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Ağırbaş, aynı toplantıların COP31 bağlamında dünyanın 7 bölgesinde yapılacağını aktardı. Ağırbaş, “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak belirlediğim öncelikler arasında ilk sırada açlık krizi geliyor. Normalde iklimin emisyonunun tartışıldığı zirvelerde biz diyoruz ki evet bunlar yine tartışılsın ama dünyada çözülmeyi bekleyen çok daha acil konular var. Bugün yılda 9 milyon insanımızı susuzluk ve açlığa bağlı sebeplerden kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’u Sıfır Atığın Başkenti Yapmak İstiyoruz”

Ağırbaş, İstanbul’un sıfır atığın başkenti olmasının hedeflendiğine dikkat çekerek, “İstanbul Sıfır Atık Haftası sonucunda, yapacağımız iyi uygulamalarla dünyada farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geniş bir ekip kurduk. Bu ekip kurumlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek. Şehrin bütün paydaşlarıyla ortak akılda buluşma noktasında sizlere destek olacak” dedi.

Sıfır Atık Vakfı’nın yürütülen çalışmaları hakkında bilgi veren Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Sıfır Atık Vakfı olarak yeni bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Anadolu’da sıfır atık uygulamalarını topladık. Yakın zamanda Anadolu’da Sıfır Atık Uygulamaları kitabını çıkaracağız. Sıfır Atık Hareketi 2 bin yıllık bir Anadolu hareketidir. Bu hareketin kökleri 2 bin yıllık Anadolu topraklarına dayanmaktadır. Anadolu’da bundan 50-60 yıl önce atıksız bir yaşam vardı. Evlerde yenilen karpuzun kabuğunun bile israf edilmediği topraklarda yaşıyoruz.

İstanbul Sıfır Atık Haftası’nı başarıya ulaştırabilirsek dünyada ciddi bir farkındalık oluşturmuş oluruz. Hedefimiz İstanbul’u sıfır atığın başkenti yapmak.

Vakfımızın çatısı altında da bir görev gücü oluşturduk. Kurumlarımızın taleplerini alacağımız bir çağrı merkezi mekanizmasını da kurduk. Bu bağlamda bizler yakın zamanda kurumlarımızla notlar da paylaşacağız. Kurumsal bir kimlik kılavuzu oluşturuluyor onu da kamuoyu ile paylaşacağız.”

Davut Gül: Sıfır Atık Hareketi Türkiye’yi Çevre Politikalarında Belirleyici Konuma Getirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi’nin Türkiye’yi çevre politikaları anlamında belirleyici bir konuma getirdiğini vurgulayarak, “Türkiye COP31’e ev sahipliği yapacak. Bunun tesadüf olmadığını da gördük. 8 yıllık bir mücadele. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, başta Murat Kurum Bakanımız olmak üzere verdiği destek ve 86 milyon vatandaşımızın bu işi sahiplenmesi. Kurumsal anlamda da bireysel anlamda da yapılabilecek çok iş var. Bizim 1-7 Haziran’da İstanbul Sıfır Atık Haftası ile yapmak istediğimiz daha çok farkındalık oluşturmak. Sıfır atık bir yaşam biçimi olarak hayatımıza girmeli. 7-8 yılda geldiğimiz noktayı gördük. Her sene 1-7 Haziran’da iyi örneklerin gösterilmesi ve sahiplenmeyle, önümüzdeki 7-8 yılda da gideceğimiz yönü tahmin edebiliyoruz” dedi.

İstanbul Sıfır Atık Haftası’nda Geniş Paydaş Ağıyla Çok Sayıda Etkinlik

İstanbul Sıfır Atık Haftası; yerel yönetimlerden ticaret odalarına, güvenlik birimlerinden kültür ve turizm kurumlarına ve eğitimden sağlığa kadar geniş bir paydaş ağıyla hayata geçirilecek.

Sıfır Atık Forumu, Sıfır Atık Festivali, The Istanbul Pledge (İstanbul Taahhüdü) ve paydaş faaliyetlerinin yer alacağı haftada; yerel yönetimler, ilgili kamu kurumları, il müdürlükleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), ticaret ve sanayi odaları ile uluslararası havalimanı yönetimleri sürece katkı sunacak. Bu çok paydaşlı yapı sayesinde sıfır atık vizyonunun İstanbul genelinde bütüncül ve kalıcı bir etki oluşturması hedefleniyor.

İstanbul’un Küresel Bir Merkez Olması Hedefleniyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki Taraflar Konferansı (COP31) sürecine paralel olarak şekillenen etkinlikler, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 sürecine de güçlü bir toplumsal ve kurumsal zemin oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda İstanbul, yalnızca bir ev sahibi değil; aynı zamanda küresel ölçekte stratejik bir buluşma ve mutabakat merkezi olma vizyonuyla konumlanıyor.

Sıfır Atık Forumu

Sıfır Atık Haftası kapsamında 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, dünyanın dört bir yanından kamu temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, özel sektör liderlerini ve sivil toplum aktörlerini bir araya getirecek.

Geçtiğimiz yıl 108 ülkeden katılımcıyla gerçekleştirilen forum, sıfır atık alanındaki tüm bileşenleri aynı çatı altında buluşturarak küresel politika üretimine katkı sağlamıştı. Bu yıl 150 ülkeden katılım, 500'den fazla paydaş ve 5 binden fazla yabancı katılımcı ile gerçekleştirilmesi planlanan forumda; döngüsel ekonomi, plastik azaltımı, sürdürülebilir üretim modelleri ve yerel yönetim uygulamaları ele alınacak.

Atatürk Havalimanı’nda Dünyanın En Büyük Sıfır Atık Festivali

4-7 Haziran 2026 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise, çocuklar, gençler ve aileleri sıfır atık kültürüyle buluşturmayı amaçlayan dünyanın en büyük açık hava etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Festival; atölyeler, interaktif deneyim alanları, sahne etkinlikleri ve bilinçlendirme programlarıyla sıfır atık anlayışını günlük yaşam pratiklerine dönüştürmeyi hedefliyor. İstanbul halkının geniş katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, çevresel farkındalığı toplumsal bir harekete dönüştürmeyi amaçlıyor.

“The Istanbul Pledge” ile Stratejik Taahhüt

Sıfır Atık Haftası’nın en önemli çıktılarından biri olarak planlanan “The Istanbul Pledge” (İstanbul Taahhüdü) ile plastik kullanımının azaltılması ve döngüsel iş modellerinin yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar atılması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen 50 sanayi kuruluşu ve uluslararası markalarla yürütülen görüşmeler neticesinde hazırlanacak taahhüt metni imzalanacak ve uluslararası kamuoyuna duyurulacak. Böylece İstanbul’un yalnızca konuşulan değil, imza atılan ve somut adımların atıldığı bir küresel merkez olması amaçlanıyor.

Paydaşlarla Yürütülecek Faaliyetlerde Tematik Başlıklar

İstanbul Sıfır Atık Haftası çerçevesinde faaliyetler; Eğitim, Akademi ve Bilim, Yerel Yönetimler ve Şehircilik, Kültür, Turizm ve Diplomasi, Güvenlik ve Denetim, Sağlık ve Tarım, Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Ticaret, Sanayi ve Ekonomi ile Ticaret Odaları tematik başlıklarında çok sayıda paydaş kurumla yürütülecek.

İstanbul’dan Küresel Mesaj

Sıfır Atık Vakfı; Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde İstanbul Sıfır Atık Haftası ile çevre ve iklim alanındaki küresel hedefleri yerel uygulamalarla buluşturarak sürdürülebilir kalkınma perspektifine güçlü bir katkı sunmayı amaçlıyor.

İstanbul’un stratejik konumu, güçlü kurumsal altyapısı ve artan toplumsal farkındalığıyla birlikte, sıfır atık hareketinin küresel ölçekte yeni bir aşamaya taşınması hedeflenmektedir.

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamındaki Sıfır Atık Forumu, Sıfır Atık Festivali ve “The Istanbul Pledge” sürecinin yanı sıra paydaş faaliyetleriyle desteklenen bu çok katmanlı yapı sayesinde İstanbul’un, sıfır atık alanında küresel bir referans noktası haline gelmesi amaçlanmaktadır.