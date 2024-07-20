  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte o fotoğraf: Harpoon yerini NSM’e bırakıyor: Her şey artık farklı olacak mı?

Anbean Türk yıldızlarını takip ediyorlardı: Euro 2024 Ferdi Kadıoğlu'nu uçurdu! O listeye kafadan girdi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı! Devleti alarma geçiren belgeler Devlet Arşivleri'nde saklanıyor

KKTC özgürlüğünü Erbakan’a borçlu

Cüneyt Özdemir DEM Partili vekile öyle sözler söyledi ki... "Siyasetin yüz karası"

Akıl veren Ekrem, 6 yılda bir barınak bile açmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamaları...

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan radikal karar çıkıyor! Kulüplere şok yabancı kararı iletildi! Kimse bunu beklemiyordu

Dün 54 milyar dolar buhar oldu

İnönü ve Ecevit kıyım yapmıştı! CHP çözüm itlafta bulmuş
Dünya Dünyaya kritik uyarı: İkinci dalga geliyor
Dünya

Dünyaya kritik uyarı: İkinci dalga geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:51:00 -
Dünyaya kritik uyarı: İkinci dalga geliyor

Siber güvenlik uzmanları, kaostan yararlanmayı uman siber suçlulardan ikinci bir kesinti ve zarar dalgasının gelmeye başladığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu sabah, Birleşik Krallık'ın GCHQ'su veya ABD'nin NSA'sının eşdeğeri olan Avustralya Sinyal Müdürlüğü (ASD), bilgisayar korsanlarının CrowdStrike olduğunu iddia eden sahte yazılım düzeltmeleri göndermesi hakkında bir uyarı yayınladı.

Bildirimde "Uyarı! Kuruluşların iyileşmesine yardımcı olduğunu iddia eden bir dizi kötü amaçlı web sitesinin ve resmi olmayan kodun yayınlandığını anlıyoruz" ifadesi yer alıyor.

Ajans, BT müdahale ekiplerine CrowdStrike'ın web sitesini yalnızca bilgi kaynağı ve yardım amacıyla kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

ASD uyarısı, Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) dün yaptığı, insanların şüpheli e-postalara veya CrowdStrike veya Microsoft yardımı gibi görünen çağrılara karşı aşırı tedbirli olmaları yönündeki çağrının ardından geldi.

Ajans, "Fırsatçı kötü niyetli aktörlerin durumdan yararlanmaya çalışması nedeniyle, bu kesintiye atıfta bulunan kimlik avında bir artış zaten gözlemlendi" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KOBİ’lere yönelik siber saldırı artışı
KOBİ’lere yönelik siber saldırı artışı

Kobi

KOBİ’lere yönelik siber saldırı artışı

Siber Olaylara Müdahale Merkezi açıkladı! Küresel sorun siber saldırı mı?
Siber Olaylara Müdahale Merkezi açıkladı! Küresel sorun siber saldırı mı?

Teknoloji

Siber Olaylara Müdahale Merkezi açıkladı! Küresel sorun siber saldırı mı?

Alman hükümeti: Siber saldırı olduğuna dair kanıt bulunamadı! Sarsıcı olaylar yaşanıyor
Alman hükümeti: Siber saldırı olduğuna dair kanıt bulunamadı! Sarsıcı olaylar yaşanıyor

Dünya

Alman hükümeti: Siber saldırı olduğuna dair kanıt bulunamadı! Sarsıcı olaylar yaşanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23