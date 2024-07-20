Dünyaya kritik uyarı: İkinci dalga geliyor

Bu sabah, Birleşik Krallık'ın GCHQ'su veya ABD'nin NSA'sının eşdeğeri olan Avustralya Sinyal Müdürlüğü (ASD), bilgisayar korsanlarının CrowdStrike olduğunu iddia eden sahte yazılım düzeltmeleri göndermesi hakkında bir uyarı yayınladı.

Bildirimde "Uyarı! Kuruluşların iyileşmesine yardımcı olduğunu iddia eden bir dizi kötü amaçlı web sitesinin ve resmi olmayan kodun yayınlandığını anlıyoruz" ifadesi yer alıyor.

Ajans, BT müdahale ekiplerine CrowdStrike'ın web sitesini yalnızca bilgi kaynağı ve yardım amacıyla kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

ASD uyarısı, Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) dün yaptığı, insanların şüpheli e-postalara veya CrowdStrike veya Microsoft yardımı gibi görünen çağrılara karşı aşırı tedbirli olmaları yönündeki çağrının ardından geldi.

Ajans, "Fırsatçı kötü niyetli aktörlerin durumdan yararlanmaya çalışması nedeniyle, bu kesintiye atıfta bulunan kimlik avında bir artış zaten gözlemlendi" dedi.

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