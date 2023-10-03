  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu
Dünya

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-03 12:21:00 -
Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

İtalyan enerji şirketi Eni, Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde140 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptı.

İtalyan enerji şirketi Eni, Endonezya'nın Doğu Kalimantan açıklarında açtığı sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi buldu.

İtalyan enerji devi Eni, Endonezya'nın Doğu Kalimantan açıklarında açtığı sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı.

Doğu Kalimantan'ın 85 km açığındaki Nort Ganal PSC'de açılan Geng Nort-1 kuyusunda 140 milyar metreküp (5 trilyon kübik feet) doğal gaz rezervi tespit edildi.

Keşif denizin 5 bin 25 metre derinliğinde yapıldı.

Yapılan açıklamada, konumu ve kayda değer büyüklüğü nedeniyle yeni keşfin, yeni bir üretim merkezinin yaratılmasına "önemli ölçüde katkıda bulunma" potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Bu merkezin Endonezya'nın Kutei Havzası'nın kuzey kesiminde yer alması ve Doğu Kalimantan kıyısındaki Bontang sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerine bağlanması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Enerji Günlüğü

ABD'liler o iki ilimizde petrol ararken doğalgaz buldu! Türkiye'den izin istediler
ABD'liler o iki ilimizde petrol ararken doğalgaz buldu! Türkiye'den izin istediler

Ekonomi

ABD'liler o iki ilimizde petrol ararken doğalgaz buldu! Türkiye'den izin istediler

Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi az önce verildi! Miktar inanılmaz
Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi az önce verildi! Miktar inanılmaz

Ekonomi

Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi az önce verildi! Miktar inanılmaz

O doğalgaz şirketlerine kayyım atandı!
O doğalgaz şirketlerine kayyım atandı!

Ekonomi

O doğalgaz şirketlerine kayyım atandı!

Bölgeden gaz fışkırıyor! Yeni doğalgaz müjdesi her an gelebilir, TPAO duyurdu
Bölgeden gaz fışkırıyor! Yeni doğalgaz müjdesi her an gelebilir, TPAO duyurdu

Ekonomi

Bölgeden gaz fışkırıyor! Yeni doğalgaz müjdesi her an gelebilir, TPAO duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23