Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu
İtalyan enerji şirketi Eni, Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde140 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptı.
İtalyan enerji şirketi Eni, Endonezya'nın Doğu Kalimantan açıklarında açtığı sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi buldu.
İtalyan enerji devi Eni, Endonezya'nın Doğu Kalimantan açıklarında açtığı sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı.
Doğu Kalimantan'ın 85 km açığındaki Nort Ganal PSC'de açılan Geng Nort-1 kuyusunda 140 milyar metreküp (5 trilyon kübik feet) doğal gaz rezervi tespit edildi.
Keşif denizin 5 bin 25 metre derinliğinde yapıldı.
Yapılan açıklamada, konumu ve kayda değer büyüklüğü nedeniyle yeni keşfin, yeni bir üretim merkezinin yaratılmasına "önemli ölçüde katkıda bulunma" potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Bu merkezin Endonezya'nın Kutei Havzası'nın kuzey kesiminde yer alması ve Doğu Kalimantan kıyısındaki Bontang sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerine bağlanması bekleniyor.
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Kaynak: Enerji Günlüğü