Dünyaya ilan ettiler: Artık oranın sultanı Erdoğan!

Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen terörist Halife Hafter, Libya’yı ele geçirmek için başkent Trablus’a yönelik harekat başlatmıştı.

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru hükümeti Hafter’e karşı durmuş ve Türkiye’den destek istemişti. Türkiye de yoğun askeri desteği ve bürokratik girişimleri sonucu Hafter’i hezimete uğrattı.

Yaşananlar sonrası Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenliği dünya tarafından kabul edilmek zorunda kalındı.

Konuya dair birçok açıklama yapılırken, Fransız menşeli Le Figaro gazetesi çarpıcı bir analiz haber yayınladı.

Jean-Marc Gonin imzalı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında büyük bir başarı sağladıktan sonra, Doğu Akdeniz’de de başarılı olduğu ifade edildi.

Haberde, “Libya’nın Sultanı Erdoğan. Başkan Erdoğan, Trablus’ta sağlamış olduğu desteklerle general Hafter’e büyük kayıplar yaşattı ve Libya’da durumu tersine çevirdi. Ankara'nın güçlü adamı, koronavirüs karşısında kayda değer bir başarı sağladıktan sonra, Doğu Akdeniz’de de başarılı oldu” ifadelerine yer verildi.