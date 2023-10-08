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Dünya Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı
Dünya

Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 17:46:00 -
Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı

Siyonist İsrail'e karşı dün sabah saatlerinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından ortaya atılan "Kadın siviller öldürülüyor" propagandası, İsrail'in kendi ilanıyla boşa çıktı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir harekat başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, 21 koldan işgal bölgelerine giriş yapan Hamas güçleri işgal altındaki birçok yeri ele geçirdi. Son belirlemelere göre 600 İsrailli askerin öldürüldüğü binlerce askerin de yaralandığı belirtildi. Bununla birlikte çok sayıda esir ele geçirildi. İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında ise ilk belirlemelere göre 313 Filistinli şehit oldu.

'Kadın siviller öldürüldü' propagandası

İşgal altındaki topraklarına yönelik operasyon başlatan İzzeddin el-Kassam Tugayları’na yönelik özellik sosyal medya üzerinden yoğun bir propaganda başlatıldı. “Filistinli askerlerin, kadın sivilleri öldürdüğü” iddiasıyla başlatılan algı operasyonunun arkasındaki gerçek İsrail’in paylaştığı duyuruyla ortaya çıktı.

İsrail, kadın askerlerinin kayıp veya esir olduğunu duyurdu. İşgalci yönetim, şu resimleri paylaştı:

İsrail'de kadınlar 2 yıl askerlik yapıyor

Zorunlu askerliğin olduğu İsrail ordusundaki kadın askerler yoğun olarak bulunuyor.
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Çeşitli pozisyonlarda görevlendirilen kadın askerler; komando, özel harekat ve tank birliklerinde bile yer alabiliyor. Kadın bölüklerin de bulunduğu orduda erkekler 2 yıl 8 ay askerlik yaparken kadınlar ise 2 yıl askerlik yapıyor.

İsrail ordusundaki asker sayısıyla ilgili net bilgi bulunmazken 2016 verilerine göre; 60 bini kadın ve 60 bini erkek olmak üzere yaklaşık 120 bin İsrailli her yıl askere alınıyor.

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

yahudi yalanı sever

Yahudilerin lafına inananlar zaten dinsiz imansızlar..içimizde de azgın olarak yaşıyorlar
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