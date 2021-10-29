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Gündem Dünyaya böyle duyurdular: Ambargolar Türkiye'yi geliştirdi
Gündem

Dünyaya böyle duyurdular: Ambargolar Türkiye'yi geliştirdi

Avustralya'da yayın yapan The Australian gazetesi, uygulanan silah ambargolarının Türkiye'nin yerli savunma sanayisini geliştirdiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 18:37:00 -
Dünyaya böyle duyurdular: Ambargolar Türkiye'yi geliştirdi

Türk savunma sanayii ve milli insansız araçlar şimdi de Avustralya medyasının dikkatini çekti.

The Australian adlı gazete tarafından, "Gelecekteki savaşlarda silahlı insansız hava araçları: Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin asimetrik teknolojiye ihtiyacı var" başlığıyla yayımlanan haberde, Türkiye ve Türk savunma sanayii hakkında övücü ifadeler yer aldı.

"Türk savunma sanayisi etkileyici"

Türkiye'ye uygulanan silah ambargolarının bir sonucu olarak, Türkiye etkileyici bir savunma sanayi geliştirdi. 150 kg akıllı mühimmat taşıyabilen ve 24 saatten fazla havada kalabilen Bayraktar TB2 İHA gibi sistemlerin geliştirilmesine yol açtı.

"Tespit edilmesi zor"

Boyutları nedeniyle, 20.000 fitlik bir muharebe irtifasında çalışırken çıplak gözle görülemezler ve benzer şekilde yapılarında çok fazla karbon fiber kullanıldığından radar ve elektro-optik sistemler tarafından tespit edilmesi zordur.

"Bize karşı kullanılsaydı..."

Bunlar Avustralya Ordusuna karşı konuşlandırılsaydı, sonuçlar eşit derecede dengesiz olabilirdi çünkü ADF (Avustralya Savunma Kuvvetleri) henüz insansız hava araçlarına karşı sistemlere önemli bir yatırım yapmadı ve hiçbir mühimmat kabiliyetine sahip değil.

 

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