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Dünya Dünyaya böyle duyurdu: Putin ülkeye gelirse tutuklanacak!
Dünya

Dünyaya böyle duyurdu: Putin ülkeye gelirse tutuklanacak!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 23:21:00 -
Dünyaya böyle duyurdu: Putin ülkeye gelirse tutuklanacak!

Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği Bakanı Karoline Edtstadler, "Putin, Avusturya'ya gelirse tutuklanacak" dedi.

Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmasının ardından ülkeye gelmesi halinde tutuklanacağını açıkladı.

Avusturya Anayasa ve AB Bakanı Karoline Edtstadler, Avusturya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair dikkat çeken sözlere yer veren Edtstadler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avusturya'ya gelmesi halinde tutuklanacağını ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmasının Putin'in "Avusturya topraklarına ayak basması durumunda tutuklanması gerektiği" anlamına geldiğini belirten Edtstadler, "Avusturya, uluslararası hukuk ve ceza hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirecektir" dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada ise Avusturya'nın Roma Statüsü'ne taraf olarak yükümlülükleri yerine getireceği ve Putin'in ülkeye gelmeye karar vermesi halinde UCM'ye iade edilmek üzere tutuklanacağı kaydedilmişti.
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Macaristan geri adım atmıştı

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü imzalamalarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanmayacağını söylemişti.

Tutuklamanın yasal bir zemine dayanmadığını belirten Gulyas, "Macaristan yasaları baz alındığında Rusya Devlet Başkanını tutuklayamayız" demişti.

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