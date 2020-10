Dünyanın yüzde 10’u açlıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) raporlarından derlenen bilgilere göre, yetersiz beslenme ve açlık, özellikle Afrika ülkelerinde ölümlerin ve hastalıklara karşı dirençsiz hale gelmenin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.



Dünyada 462 milyon yetişkinin yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele ettiğini belirten WHO’ya göre, 5 yaşının altındaki 205 milyondan fazla çocuk ise ya aç ya da kiloları, yaşlarına veya boylarına oranla çok düşük. Ölümlerde ise 5 yaşının altında ölen çocukların yüzde 45’i yeterli beslenemediği için ya da açlıktan ölüyor.



Açlıktan ölüm oranlarının yüzdelik bazda en yüksek bulunduğu kıta olarak “Afrika” öne çıkıyor. BM raporlarına göre, Asya kıtasında yaklaşık 500 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, dünyada boyuna veya yaşına oranla kilosu düşük olan her 10 çocuktan 9’u Asya ve Afrika’da yaşıyor. Dünyadaki her 4 obez çocuktan 3’ü de yine bu iki kıtada görülüyor. Bu bölgelerdeki obezitenin sebebi olarak ise sağlıksız beslenmeye işaret ediliyor. Dünyada 821 milyon insan açlıkla mücadele ederken, bunların yüzde 60’ını çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki kişiler oluşturuyor. Global Açlık Endeksi’nin 2020 verilerine göre, yetersiz beslenme ve açlığın en çok görüldüğü 10 ülkenin 6’sı Afrika’da, 3’ü Asya’da, 1’i ise Amerika kıtasında yer alıyor.