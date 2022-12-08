Dünyanın spor odaklı tek dijital ekosistemi FormaStar'dan spor uygulamasına 500 bin dolar yatırım

Spor odaklı internet uygulaması Formastar, 3.5 milyon dolar değerleme üzerinden 500 bin dolar yatırım aldığını açıkladı.

“Bugün itibarıyla 700 kulüp ve 15 bin sporcu aktif bir şekilde uygulamamızı kullanıyor. Futbol, basketbol, voleybol, Amerikan futbolu, golf, beyzbol gibi birçok geleneksel sporda ligler, kulüpler, antrenörler, scout’lar (yetenek avcıları), menajerler, profesyonel ve amatör oyuncular ile taraftarlar burada buluşuyor. Veri ile sporun görselliğini birleştiren uygulamada sporseverler, sporcular, kulüpler ve sporun tüm diğer aktörleri global bir ağda etkin bir iletişim içinde.”

Öncel, daha sonra şu bilgileri verdi:

“Şirket, SPX spor mağazaları, Skechers Türkiye veLitum’un kurucu ortaklarının dahil olduğu 15 yatırımcıdan oluşuyor.”

Haberin detayları şöyle;

“700 kulüp ve 15 bin sporcu kullanıyor”

FormaStar Kurucu Ortak & CEO’su Fehmi Hikmet Öncel, sene sonu itibarıyla 100 bin kullanıcıyı hedeflediklerini belirterek, “FormaStar’ı bugün itibarıyla 700 kulüp ve 15 bin sporcu aktif bir şekilde kullanıyor. Futbol, basketbol, voleybol, Amerikan futbolu, golf, beyzbol gibi birçok geleneksel sporda ligler, kulüpler, antrenörler, scout’lar (yetenek avcıları), menajerler, profesyonel ve amatör oyuncular ile taraftarlar FormaStar’da buluşuyor. Veri ile sporun görselliğini birleştiren FormaStar’da sporseverler, sporcular, kulüpler ve sporun tüm diğer aktörleri global bir ağda etkin bir iletişim içindeler” dedi.

Sporcusuna değer veren ligler de FormaStar’da

Sporcuyu en öncelikli değer olarak gören bakışı açısına sahip, sporculara ve kulüplere teknolojinin tüm olanaklarını sunmak konusunda arayış içinde olan ligler de FormaStar’ da yerini alıyor. FormaStar’da yer alan liglerin fikstür bilgileri, fikstür değişiklikleri; kulüplere, koçlara, sporculara anlık bildirim olarak ulaşıyor, takvimlerine otomatik olarak işleniyor.

Liglerde oynanan maçlar, FormaStar üzerinden canlı yayınlanıyor, tüm oyuncuların istatistikleri anlık takip ve analiz edilebiliyor. Üstelik bu veriler sadece sezonluk tutulmuyor. Onlarca yıl sonra bile sporcuların tüm verilerine ulaşılabiliyor. Menajerler ve scout’lar, sporcuların istatistik bilgilerini, fiziksel gelişimlerini inceleyerek genç yetenekleri erken keşfetme, izleme ve renklerine katma şansına kavuşuyor.

Kulüpler FormaStar sayesinde taraftarıyla daha yakın

FormaStar aslında tüm kulüplerin, koçların ve sporcuların senelerdir eksikliğini çektiği dijitalleşmeyi hayallerin de ötesinde özelliklerle hayata geçirdi. FormaStar sayesinde takım bilgilerini doğrudan kendileri düzenleyen kulüpler yönetimsel işlemleri için de FormaStar’ın araçlarını kullanıyor. Kulüpler artık FormaStar sayesinde taraftarlarının istek ve eğilimlerini de çok daha yakından ve gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

Sporcular FormaStar ile dünyaya açılıyor

FormaStar, sporculara dünyanın farklı noktalarındaki kulüplere, scout’lara, menajerlere, spor akademilerine ve potansiyel hayranlara tek noktadan erişim olanağı sunuyor. Sporcular, gelişimlerini bilimsel yöntemlerle ve istatistikler ile izleyebildiği gibi dünyaya da gösterebiliyor da. Yeteneklerini videolar ile dünyanın dört bir yanındaki diğer sporseverler ile paylaşıp onlarla etkileşime geçebiliyor. FormaStar ekosistemindeki sporcular, antrenörlere ve kulüplere doğrudan ulaşarak gelişimleri ve başarıları için kritik olan eğitimleri alabiliyor

Amatör sporcular kendilerini gösteriyor

Amatör sporcular, sportif yetenekleriyle ilgili koçlarından ve kulüplerinden aldıkları referans ile performanslarının yanında sporcu kimliklerini de ortaya koyuyorlar. Sportif aktivitelerinin tamamını cep telefonuna yüklü FormaStar uygulaması üzerinden, ailesi, arkadaşları, okulu ve tüm çevresi ile paylaşabiliyor.

Veteran sporcular kişi ya da takımlara kolay ulaşıyor

Veteran sporcuların en önemli sorunlarından biri de maç yapabilecekleri kişi veya takım aramak. FormaStar veteran sporcuların bu derdine son veriyor. Veteran sporcular FormaStar üzerinden hem liglerin düzenlediği turnuvalara katılabiliyor hem de diğer sporcu ve takımlar ile doğrudan iletişime geçerek kendileri turnuva düzenleyebiliyor.

FormaStar’lı sporseverler şanslı

FormaStar dünyasındaki sporseverler ise sevdikleri spor dalında milyonlarca video izleyebiliyor. Sporun en keyifli anlarını, öne çıkanları kısa klipler halinde seyreden taraftarlar, desteklediği takım ve sporcu ile doğrudan etkileşim içinde olabiliyor. İlaveten takımının ve taraftarı olduğu sporcuların antrenmanlarını, fiziksel durumunu yakından takip edebiliyor.

FormaStar, tüm kullanıcılara istatistikler, performans verileri, saha analizi ve sporcuların fiziksel gelişimi ile ilgili verileri en ileri teknolojiyle sunuyor. FormaStar kullanıcısı, genç yıldızları herkesten önce keşfediyor, “haftanın”, “ayın”, “yılın” sporcuları seçmelerine katılarak desteklediği sporcuların öne çıkmasına katkı sağlıyor. FormaStar kullanıcısı böylelikle sporla ilgili gündeme katkı koyabildiği gibi hâkim de oluyor.

Lider yatırımcı Kerim Kotan da, tüm sporculara, taraftarlara, takımlara, kulüplere, menajerlere ve scout’lara seslenerek, “Global ve iddialı hedeflerimiz var. Bunu sağlamak için en ileri teknolojik altyapı ve kurgu, özel bir ekip ve fonlama haricinde de farklı kasları ve coğrafi sınırları aşan uzunlukta kolları olan bir hissedarlık yapısıyla yola çıktık. Sporun rekabetçi dünyasında bir adım öne geçmek istiyorsanız, yıl sonu itibarıyla 100 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen FormaStar ekosisteminde siz de yerinizi alın” dedi.