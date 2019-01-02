Dünyanın önemli uyuşturucu baronesi yakalandı

Meksika'nın “Bebiş” lakaplı kadın uyuşturucu baronu Erika Alias yakalandı.

Meksika’nın Guerrero bölgesinde Gente Nueva Kartel’in lideri olarak kabul edilen “La Nena” (Bebiş) lakaplı Erika Alias yakalandı. Alias, uyuşturucu baronluğunun yanı sıra cinayet, haraç kesme, adam kaçırma ve soygun suçlarından aranıyordu. Meksika Barış İnşası Koordinasyon Grubu Sözcüsü Roberto lvarez Heredia, Alias’ın ülkenin kuzeyinde bulunan tüm suç örgütlerinin kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti.

15 örgüte liderlik ediyordu

Son dönemde Alias, 15 örgütü birleşerek, Guerrero bölgesinde haşhaş ekim ve aktarımının kontrolünü sağlamak için savaş başlatmış bölgede şiddet olayları tırmanmıştı. Bu arada Alias’ın, Enedina Arellano, Sandra vila ve Delia Patrica Buenda gibi uyuşturucu baronları arasında acımasızlığı ile ön plana çıkmaya başladığı belirtildi.