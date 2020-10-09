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Teknoloji Dünyanın odak noktası oldu, Almanlar neden hayran kalmasın?
Teknoloji

Dünyanın odak noktası oldu, Almanlar neden hayran kalmasın?

Dünyanın merakla takip ettiği Türk drone’larının başarısı Alman medyasını kıskandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:53:00 -
Dünyanın odak noktası oldu, Almanlar neden hayran kalmasın?

Gösterdiği teknik gelişmeler ve saldırılara karşı olan başarısıyla tüm dünyanın gözünü çevirdiği Türkiye’nin insansız hava aracı sektörü, şimdi de Alman basınının yakın takibinde.

Kıskanç Alman Bild gazetesi şimdi de, Türk drone’larını gözüne kestirdi.

Gazete, Türk drone’larını başta Azerbaycan, Suriye ve Libya’daki görevleri olmak üzere dünyanın her yerinde yenilmesi imkansız bir güç haline geldiğini kabul eden bir makale yayınladı.

Yabancı devletlerin de envanterinde

Türkiye’nin, başarılı İHA/SİHA üretimi sayesinde bölgede ciddi bir güç haline gelmesi, son zamanlarda dünyanın tüm önde gelen kuruluşlarının yayınladığı analizlerle tasdiklenirken, yerli üretim drone’ların yabancı devletler tarafından savunma envanterine katılması, birçok uluslarası başarıyı da beraberinde getirdi.

Son olarak Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yönelik işgal hareketine karşı mücadelede, işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Bayraktar TB2’nin önlenemez yükselişine dair bir yazı kaleme alan Bild, kullandığı ifadelerle Türk drone’larına karşı duyduğu kıskançlığı gözler önüne serdi.

"Bayraktar TB2'nin karşısında hiçbir güç duramıyor"

Bild, yayınladığı analizde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı Türk üretimi Bayraktar TB2’nin, yenilmesi imkansız performansıyla Ermenistan kuvvetlerini silip süpürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki terör unsurlarına karşı da Bayraktar TB2’nin başarısından yararlandığını söyleyen Alman gazete, Türk drone’ların dünyanın her yanında önlenemez bir yükselişte olduğunu da kaydetti.

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Yorumlar

enes

kıskanmaz olur mu! bugün 1 AURO 9.35 TL olmuş... ne zaman ki 1 TL 9.35 Auro olur, işte o zaman da Türkiye Almanya'yı kıskan...
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mehmet kara

ALLAHIZA GURBAN SİZİN
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