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Dünya Dünyanın konuştuğu yeni iddia! "Her an yaşanabilir"
Dünya

Dünyanın konuştuğu yeni iddia! "Her an yaşanabilir"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın her an sahte delillerle savaşı başlatabileceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 07:20:00 -
Dünyanın konuştuğu yeni iddia! "Her an yaşanabilir"

Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Psaki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Psaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu.

ABD'nin hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Psaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Psaki, Rusya'nın Luhansk'ı "bağımsız bir cumhuriyet" olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

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