Dünyanın konuştuğu görüntü! Rus Savunma Bakanına ne oldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmek için Minsk’e gitti. Devam eden Rusya Ukrayna savaşında tarafını net şekilde belli eden Belarus'un savaşa dahil olup Rusya saflarında mücadele edeceği yönündeki iddialar güçlendi.

Minsk'teki toplantılara Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da katıldı. Ancak Şoygu'nun görüntüsü akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Şoygu'nun sağ elini cebinden hiç çıkarmadığı ve topallayarak yürüdüğü görüldü. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko'nun Twitter hesabından paylaştığı görüntüler dünyanın gündemine oturdu.