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Sosyal Medya Dünyanın konuştuğu görüntü: İnsan mı ayı mı?
Sosyal Medya

Dünyanın konuştuğu görüntü: İnsan mı ayı mı?

Yeniakit Publisher
2023-08-07 11:51:00 -

Çin'de, yetkililerin insan olmadığına inandırmaya çalıştığı ayının yeni görüntüleri yayınlandı.

Çin'in doğusundaki bir hayvanat bahçesi, bir ayının insan gibi ayakta durduğu görüntülerinin internette dolaşmasının ardından, ziyaretçilerine güneş ayılarının kılık değiştirmiş insanlar yerine gerçek oldukları konusunda ikna etmeye çalışmıştı.

Videoda, güneş ayısının, kafesinin kenarında dimdik durduğu, pençelerini yanında tuttuğu ve görünüşe göre hayvanat bahçesinin ziyaretçilerini gözlemlediği görülüyordu.

Postür olarak insanı andıran ayının yeni görüntüleri de yayınlandı.

Bu defa daha yakından çekilen görüntülerde güneş ayısının ayaktayken insana olan benzerliği daha net anlaşılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Hamido

Çok tatlı ,bu köpeğede benziyor.
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