Dünyanın konuştuğu dram: Afganlar donarak öldü

Yerel bir Afgan ordu yetkilisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, üç Afganistan vatandaşının "İran'a yasadışı yollardan girmeye çalışırken" batıdaki Herat eyaletinde dondurucu soğuklara maruz kalarak öldüğünü söyledi.

AFP'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Afgan ordu yetkilisi “İran-Afganistan sınırını yasadışı yollardan geçmek isteyen üç kişi soğuktan hayatını kaybetti” dedi.

Yetkili, Kohsan ilçesinin dağlık bölgesinde bir çobanın da soğuktan ölmüş olarak bulunduğunu sözlerine ekledi.

Göçmenlerin Çarşamba günü İran'a geçmeye çalışan ve Afgan sınır güçleri tarafından durdurulan bir grubun parçası olduğu belirtildi.

Ordu yetkilisi, “Aramalar Çarşamba gecesi yapıldı, ancak cesetler ancak Perşembe günü bulunabildi” dedi.

Geçtiğimiz aylarda iki büyük depremin vurduğu ve ekonomik bir izolasyonla karşı karşıya olan Afganistan, birçok zorlukla mücadele ediyor.

Afganistan, uzun yıllardır İran, Pakistan ve Körfez ülkelerine iş göçü veriyor. Özellikle İran'a geçişlerde yaşanan birçok olay nedeniyle geçtiğimiz dönemde de birçok Afgan yollarca can verdi.

