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Dünyanın kitap şampiyonu şehri belli oldu

Dünyada kütüphanelerden en fazla kitabın ödünç alındığı şehir Japonya’nın Tokyo şehri oldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:58
Dünyanın kitap şampiyonu şehri belli oldu

Dünyadaki şehir kütüphanelerinden ödünç alınan kitaplara ilişkin ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde kütüphanelerden alınan kitap sayısında Japonya’nın Tokyo şehir birince sırada yer aldı. Tokya’da yılda kütüphanelerden 112 milyon kitap alındığı belirtildi.

Tokyo’yo 86 milyon kitap ile Şengay, 56 milyon kitap ile New York, 50 milyon kitap Hong Kong takip etti. Los Angeles 42 milyon kitap ile listeye girerken , Singapur 33 milyon kitap, Moskova ve Toronto 30 milyon kitap, Melburne, 29 milyon kitap Paris 28 milyon kitap, Seul ve Londra ise 26 milyon kitap ile listede kendine yer buldu.

İstanbul listenin aşağılarında kaldı

Türkiye’nin en gelişmiş şehri olarak ön plana çıkan İstanbul da listede yer aldı. Ancak, İstanbul yılda 0.4 milyon kitap ile listenin aşağılarında kaldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:58
  1. İstanbul
  2. Japonya
  3. Tokyo
  4. kütüphane
  5. en fazla kitap okunan şehirler

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