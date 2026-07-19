Dünyanın kalbi bu gece New Jersey'de atıyor! Dev finalde Arjantin ve İspanya karşı karşıya!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda en büyüğün belli olacağı tarihi gün geldi çattı. ABD'nin New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak dev final müsabakasında, futbol dünyasının iki devi Arjantin ile İspanya, kupayı müzelerine götürebilmek için sahaya çıkıyor. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı bu nefes kesen şampiyonluk mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bugün belli olacak. ABD'nin New Jersey eyaletinde TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
New York New Jersey Stadı'ndaki final mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
İspanya 2, Arjantin 4. şampiyonluğun peşinde
Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor.
İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak.
Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak.
İlk 11'ler belli oldu
İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.
Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo, Alvarez, Messi.