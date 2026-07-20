Pestisit kalıntıları: Sosların içinden böcek ilacı çıktı: Aralarında dünyaca ünlü markalar var
Aralarında dünyaca ünlü markaların bulunduğu gıdalarda böcek ilacının çıkması şok etkisi yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aralarında dünyaca ünlü markaların bulunduğu gıdalarda böcek ilacının çıkması şok etkisi yaptı.
Almanya’da yapılan laboratuvar testlerinde bazı popüler sosların içeriğinde sağlık açısından tartışmalı maddelere rastlandı.
Mangal sezonunun vazgeçilmez ürünlerinden barbekü sosları, Almanya’da yapılan kapsamlı bir testin ardından yeniden gündeme geldi. Bağımsız tüketici kuruluşu ÖKO-TEST tarafından incelenen ürünlerde dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.
Araştırma kapsamında piyasada yaygın olarak satılan 19 farklı barbekü sosu analiz edildi. Test sonuçlarına göre bazı ürünlerde küf toksini ve pestisit kalıntıları tespit edildi.
İnceleme sonucunda Heinz Bull’s-Eye Original ve Kühne Smoky-Sweet ürünleri en düşük değerlendirme notunu aldı. Bu sosların içeriğinde hem küf kaynaklı toksin hem de tarım ilacı kalıntısı bulunduğu belirtildi.
Analizlerde “alternariol (AOH)” adı verilen bir küf toksinine rastlandı. Uzmanlara göre bu madde, bazı küf türleri tarafından üretiliyor ve uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Uzmanlar, bu tür maddelerin genellikle üretimde kullanılan domates gibi hammaddelerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Özellikle uygun koşullarda saklanmayan veya zarar görmüş ürünlerin kullanılması risk oluşturabiliyor. Araştırmada ayrıca spirotetramat adlı tarım ilacına ait kalıntılar da tespit edildi. Bu maddenin özellikle tarımda zararlılarla mücadelede kullanıldığı, ancak gıda ürünlerinde kalıntı bırakmasının tartışma konusu olduğu ifade edildi.
Test sonuçları, tüketicilerin ürün içeriklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, üretim süreçlerinde kalite kontrolün önemine işaret ediyor.
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