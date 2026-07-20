6.314 banka hesabına anlık bloke Devlet el koydu

Gürlek, NSosyal'den yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır.

Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz."

FİNAL MAÇI ÖNCESİ KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPILDI

Adli kaynaklardan alına bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığınca 01.11.2025 tarihli ve 33064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/18 sayılı "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" Genelgesi ile Adalet Bakanlığının 16.02.2026 tarihinde yayımladığı "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçlarıyla Mücadelede Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları" hakkındaki yazısı doğrultusunda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar suçlarıyla mücadele çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 26.06.2026 tarihinde yayımlanan iş bölümü ile alanında uzmanlık gerektiren bu sürecin tespit ve takibinde etkin netice alınması amacıyla "Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.

Ülkede faaliyet gösteren yasa dışı bahis suçunu bireysel ya da organize şekilde işleyen şahıslarla ilgili adli süreçler titizlikle yürütülmekte olup söz konusu faaliyetlere yönelik çalışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleriyle uyumlu şekilde devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre, 2022 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda yasa dışı bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda ise bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğü değerlendiriliyor.

Bu veriler ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri arasında yapılan istişareler neticesinde, yasa dışı bahis trafiğinde en yüksek hacmin meydana geleceği maç olarak değerlendirilen Dünya Kupası final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşıldı.

Bu itibarla, ekonomik bir suç olan yasa dışı bahis suçunda asıl hedefin, kamunun uğradığı zararın telafisi ve toplumsal düzenin korunması olduğu gözetilerek kolluk birimlerince teknik ve saha araştırmaları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi, Adalet ve İçişleri Bakanlığının konuya verdiği önem doğrultusunda yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında benzer eylemlere yönelik adli takibatlar ivedilikle, öncelikli ve aralıksız şekilde sürdürülüyor.

6 BİN 314 HESABA BLOKE TALİMATI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2026 Dünya Kupası Final Maçı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2022 yılı içerisinde yapılan FİFA Dünya Kupasında bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğunu. tespit edildiği, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda da bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle, en yüksek hacmin meydana geleceği maç olan final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, 6 bin 314 banka hesabı tespit edildiği, yasa dışı bahis trafiğinin en yoğun dolduğu final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığı ve yasadışı bahis sitelerine entegre halde PANEL sisteminin bulunduğu toplamda 19 “DIŞ FİNANS EVİNE” ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

50 MİLYAR DOLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde faaliyet gösteren yasa dışı bahis suçunu bireysel ya da organize şekilde işleyen şahıslar ile ilgili adli süreçler titizlikle yürütülmekle olup söz konusu faaliyetler Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleriyle uyumlu bir şekilde devam etmektedir.

Malumunuz olduğu üzere FİFA Dünya Kupası organizasyonu içinde bulunduğumuz 2026 yılı içerisinde planlanmış ve 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılan final maçı ile nihayet bulmuştur. Yapılan araştırmalara göre 2022 yılı içerisinde yapılan FİFA Dünya Kupasında bahis için harcanan miktarın 35 milyar dolar olduğu, 2026 yılında düzenlenen organizasyonda da bu rakamın 50 milyar dolar civarında olacağı öngörülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şube Ekipleriyle yapılan istişarede bu hususlar dikkate alınarak en yüksek hacmin meydana geleceği maç olan final maçı için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.”

“Ekonomik bir suç olan " yasa dışı bahis " suçunda asıl hedefin kamunun uğrağı zararın telafisi ve toplumsal düzenin tekamülü olduğu gözetilerek, kolluk tarafından yapılan teknik ve saha araştırmaları neticesinde söz konusu suçta kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edilmiş olup, yasa dışı bahis trafiğinin en yoğun dolduğu final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara bloke konulması maksadıyla ilgili bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

Ayrıca yasadışı bahis sitelerine entegre halde PANEL sisteminin bulunduğu toplamda 19 “Dış Finans Evi”ne ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”