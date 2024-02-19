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Dünya Dünyanın ilk ahşap uydusu fırlatılıyor
Dünya

Dünyanın ilk ahşap uydusu fırlatılıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-19 09:10:00 -
Dünyanın ilk ahşap uydusu fırlatılıyor

Japon bilim insanları ahşaptan yaptıkları uyduyla tarihin en sıradışı uzay araçlarından birini geliştirdi.

Japon bilim insanları ahşaptan yaptıkları uyduyla tarihin en sıradışı uzay araçlarından birini geliştirdi.

LignoSat adı verilen uydunun manolya ağacından yapıldığı belirtildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan deneylerde manolya ağacının çatlamalara karşı daha dayanıklı olduğu tespit edilmişti.

Japon bilim insanlarının geliştirdiği ahşap uyduyla ilgili hazırlıklar tamamlanırken, uzay aracının bu yaz fırlatılması bekleniyor.

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