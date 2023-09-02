Dünyanın iliğini kurutan ABD obezden, Afrika gıdasızlıktan ölüyor!

İslâm coğrafyasını baştan sona tasallutu altına alan, dünyayı kendi barbarlığı altında sömürgeleştirilip maddi kaynaklarını sömüren ABD obezlikten ölürken, kendi haline bırakılsa ayağa kalkacak olan Afrika açlıktan kırılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

BM'den yapılan açıklamada süregelen çatışmalar, yerinden edilmeler ve kısıtlı insani yardım ulaşımı nedeniyle 5 yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl sonuna kadar akut beslenme yetersizliğine itilebileceği ifade edildi.

Mali nüfusunun yaklaşık çeyreğinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğine dikkati çekilen açıklamada, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 2 bin 500 kişinin Menaka bölgesinde açlık tehlikesi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyada birçok sorunun bulunduğu bir dönemde "kimin kurtarılacağını seçme hakkı" bulunmadığına dikkati çekilirken, Mali'deki insani krize hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir." uyarısı yapılan açıklamada, durumun ciddiyetine rağmen ülkeye yönelik yardım fonlarının çok düşük düzeyde olduğunun altı çizildi.