  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doların işi işte şimdi bitti! Elinde doları olanlar panikte

İzmir için CHP'de kılıçlar çekildi!

Bakan Koca 'İkinci Beyaz Reform'un detaylarını açıkladı

Günlerce komada sessiz kaldı! Acı biber kokladı, dayanılmaz bir hal aldı! Uzman isimler ezber bozdu

Kalplere dokunan video: Memleketi Mardin'de Fahrettin Koca'yı duygulandıran anlar...

Araç sahipleri kuyruğa girmişti! LPG'ye kallavi zam! Hem de öyle böyle değil

DSÖ korku salmaya başladı! "Korona vakaları patladı"

Türkiye'ye Haarp saldırısı! Günlerce konuşulan iddiaya uzman isim son noktayı koydu

Dünyanın en büyük memeli hayvanı başıboş geziyor! Japonya'dan teklif: yetkililere flaş bir çağrı geldi! Yunus avı yapılacak!

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Haddinizi bilin haddinizi
Dünya Dünyanın iliğini kurutan ABD obezden, Afrika gıdasızlıktan ölüyor!
Dünya

Dünyanın iliğini kurutan ABD obezden, Afrika gıdasızlıktan ölüyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 17:36:00 -
Dünyanın iliğini kurutan ABD obezden, Afrika gıdasızlıktan ölüyor!

İslâm coğrafyasını baştan sona tasallutu altına alan, dünyayı kendi barbarlığı altında sömürgeleştirilip maddi kaynaklarını sömüren ABD obezlikten ölürken, kendi haline bırakılsa ayağa kalkacak olan Afrika açlıktan kırılıyor.

İslâm coğrafyasını baştan sona tasallutu altına alan, dünyayı kendi barbarlığı altında sömürgeleştirilip maddi kaynaklarını sömüren ABD obezlikten ölürken, kendi haline bırakılsa ayağa kalkacak olan Afrika açlıktan kırılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

BM'den yapılan açıklamada süregelen çatışmalar, yerinden edilmeler ve kısıtlı insani yardım ulaşımı nedeniyle 5 yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl sonuna kadar akut beslenme yetersizliğine itilebileceği ifade edildi.

Mali nüfusunun yaklaşık çeyreğinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğine dikkati çekilen açıklamada, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 2 bin 500 kişinin Menaka bölgesinde açlık tehlikesi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyada birçok sorunun bulunduğu bir dönemde "kimin kurtarılacağını seçme hakkı" bulunmadığına dikkati çekilirken, Mali'deki insani krize hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir." uyarısı yapılan açıklamada, durumun ciddiyetine rağmen ülkeye yönelik yardım fonlarının çok düşük düzeyde olduğunun altı çizildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23