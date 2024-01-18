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Ekonomi Sektör temsilcileri bu yıl için de uyardı! Ailecek iletişime ne kadar ödüyorsunuz?
Ekonomi

Sektör temsilcileri bu yıl için de uyardı! Ailecek iletişime ne kadar ödüyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2024-01-18 13:13:00 - 2024-01-18 13:40:44
Sektör temsilcileri bu yıl için de uyardı! Ailecek iletişime ne kadar ödüyorsunuz?

İletişime dört kişilik bir ailenin ödediği miktar artmaya devam ederken sektör temsilcileri yeni artışların olabileceği yönünde açıklamalarda bulundular

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde 2023 yılında evlerinde geniş bant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 744,49 TL olduğunu açıkladı.

Giderler artıyor

TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2023 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 8.934 TL’ye ulaştığı ve bu rakamın 2.062 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturduğu görülüyor. 2022 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 5.306 TL, devlete ödenen verginin ise 1.161 TL olduğu hesaplandı.

2024’te artış yaşanması bekleniyor

TELKODER’den yapılan açıklamada 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda %25, sabit telefonda %15 ve internet erişiminde %5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde %7,5, 2021 yılında da %10 olarak değiştirildiğine değiniliyor. Bununla birlikte, %18 olan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) 2023 yılında %20’ye yükseltilmiş olduğu hatırlatılıyor. 2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2024 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

Özel iletişim vergisine dikkat çekildi

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci,“Her yıl düzenli biçimde hazırladığımız Aile Haberleşme Giderleri konulu raporumuzda bu yıl iletişim harcamalarında yaklaşık 3.628 liralık bir artış görüyoruz. Aile haberleşme giderlerine ilişkin faturaların yükselmesinde kur dalgalanmaları ve vergilerin artırılması önemli bir etken oynuyor. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan ÖİV’nin kaldırılması ve KDV’nin bu kadar yüksek olmaması gerektiğini vurgulamak isteriz." dedi.

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