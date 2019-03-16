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Dünyanın gözü onun üzerinde! Testlerden başarıyla geçti

Rusya merkezli uçak üreticisi United Aircraft Manufacturing Corporation, yeni nesil MS-21-300 tipi yolcu uçağının testini başarıyla gerçekleştirdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:44
Dünyanın gözü onun üzerinde! Testlerden başarıyla geçti

Rus uçak üreticisi Aircraft Manufacturing Corporation tarafından Rusya'nın Irkutsk şehrinde bulunan uçak fabrikasının havaalanından MS-21-300 tipi yolcu uçağının test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.

2021 yılında seri üretime geçilecek

Uçağın test uçuşunu pilotlar Andrey Voropayev ve Roman Taskaev gerçekleştirdi. 90 dakika boyunca uçuşu gerçekleştirilen kısa ve orta menzilli yolcu uçağı 500 kilometre civarında test uçuşu yaptı. 150 ile 211 aralığında yolcu kapasitesinin olması beklenen uçağın konfor açısından birçok batılı ülkelerin üstünde çalışma yaptığı açıklandı. Başarılı testlerin ardından 2020 yılında sertifikasyon işlemlerinin tamamlanacağı 2021 yılında ise firmanın seri üretime geçeceği açıklandı.

Rus hükümetinden yerli uçak önerisi

Rus firması tarafından daha önce üretilen başta Rus hava yolu firmaları olmak üzere başka ülkelerce de tercih edilen Manufacturing Corporation'ın ürettiği MS-21 tipi uçakların tüm dünyada yaygınlaşması için Rus hükümeti de tavsiyelerde bulunuyor.

Etiyopya hava yollarının envanterindeki Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının düşmesinden sonra da Rusya, bu uçakların Rus hava sahasına girişine yaklaşmıştı.

Rus basını, Rus Pobeda hava yolu şirketinin 2019'da 20 adet ve 2021 yılında 30 adet olmak üzere toplam 50 adet uçak siparişi verdiğini 2019'da 20 adet uçağın teslimi konusunda Rus hükümetinin daha önce izin verdiğini ama 2021 yılında teslimi yapılması planlanan 30 uçak için onay vermediğini belirtti.

Rus basını, Rus hükümetinin 30 uçak siparişinin iptal edilmesini ve bunların yerine yerli uçaklara teşvik edilmesi nedeniyle Rus hava yolu şirketlerine Aircraft Manufacturing Corporation'ın ürettiği MS-21 tipi uçakları kullanmasını tavsiye ettiğini yazdı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:44
  1. Rusya
  2. Etiyopya
  3. Boeing
  4. Aircraft Manufacturing Corporation

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