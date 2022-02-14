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Dünya Dünyanın gözü kulağı bölgede! Savaş çıkacak mı?
Dünya

Dünyanın gözü kulağı bölgede! Savaş çıkacak mı?

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov, Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta saldırı düzenlemesini beklemediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 22:28:00 -
Dünyanın gözü kulağı bölgede! Savaş çıkacak mı?

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov, istihbarat verilerine göre Rusya'nın 16 ve 17 Şubat tarihlerinde ülkeye bir saldırı gerçekleştirmesini öngörmediklerini ifade etti.

ABD basınında yer alan Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı iddiaları üzerine Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov'dan açıklama geldi. Ukrayna istihbarat raporlarına göre konuşan Danilov, "Ülkemiz topraklarındaki mevcut riskleri anlıyoruz ama durum kesinlikle kontrol altında. Ayrıca Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta geniş çaplı operasyon başlatacağını öngörmüyoruz" dedi.

Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını da ifade eden Danilov, "Ukrayna'da neler olup bittiğinin tamamen farkındayız. Ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı biliyoruz. Uçuşlara gelince, hava trafiğini kapatmıyoruz. Bunun için bir neden yok" dedi.

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