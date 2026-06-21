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Dünya Dünyanın gözü İsviçre'deyken Trump yine tehdit etti: Dönecek ülke bulamazsınız!
Dünya

Dünyanın gözü İsviçre'deyken Trump yine tehdit etti: Dönecek ülke bulamazsınız!

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Dünyanın gözü İsviçre'deyken Trump yine tehdit etti: Dönecek ülke bulamazsınız!

İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerinde dünyaya umut veren mesajlar yükselirken ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimini tehdit etmeyi sürdürmesi kafaları karıştırdı. Trump “Elinizde geri döneceğiniz bir ülke kalmaz" diyerek İran’ı tehdit etti.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda yaşadığı son süreci anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek dün Boğaz'ın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi.

Trump, İranlı yetkililerle görüştüğünü ve onlara "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz. Ülkenize bile geri dönemezsiniz" uyarısında bulunduğunu söyledi.

PETROLÜN YÜZDE 20'SİNİ ALABİLİRİZ

Trump ayrıca, gerekmesi halinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı.

ABD'yi, bir anlamda Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’nun "koruyucu meleği" olarak tanımlayan Trump, böyle bir durumda Boğaz'dan geçen petrolün yüzde 20'sini de alabileceklerini söyledi.

İSRAİL BECEREMİYOR BU GÖREVİ ŞARA'YA VEREBİLİRİM

Diğer yandan Trump, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah ile mücadelede yetersiz kaldığını savunarak, "İsrail’in Hizbullah’ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğratıyor. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, "bu görevi" Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya vermeyi ve onun Hizbullah ile mücadelede daha başarılı olacağına inandığını söyledi.

Trump ayrıca Hamas'ın şu anda herhangi bir soruna neden olmadığını ve herkesin odak noktasının İran'da olması gerektiğini ifade etti.

Trump, bu konuşmanın ardından tehditlerini sosyal medyadan da sürdürdü. ABD Başkanı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan Hizbullahı'na atıfla, "İran, Lübnan'daki yüksek ücretli vekil güçlerini sorun çıkarmaktan derhal vazgeçirmelidir. Eğer bunu yapmazlarsa, İran'ı geçen hafta yaptığımızdan çok daha sert şekilde yeniden vuracağız" ifadelerini kullandı.

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