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Yaşam Dünyanın gözü geliştirdiği projedeydi! TÜBİTAK araştırmacısının şüpheli ölümü
Yaşam

Dünyanın gözü geliştirdiği projedeydi! TÜBİTAK araştırmacısının şüpheli ölümü

Zehirli gazlara karşı geliştirdiği teknoloji ile dünyanın ilgi gösterdiği TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:15:00 - 2021-11-01 20:26:08
Dünyanın gözü geliştirdiği projedeydi! TÜBİTAK araştırmacısının şüpheli ölümü

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, 30 Ekim Cumartesi günü Tuzla Postane Mahallesi'ndeki evinde yerde hareketsiz halde bulundu.

Genç kadını bulan akrabaları durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Erbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar süsü verilmiş olabilir

Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlatırken Erbahar'ın, boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği ileri sürüldü.
Polis ekiplerinin, intihar süsü verilmiş cinayet ihtimalini de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.

UNESCO Bilim Kadınları Program Ödülü almıştı

TÜBİTAK'ta Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapan Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

Kimyasal sensörler üzerinde çalışıyordu

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.

 

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