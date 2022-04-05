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Dünya Dünyanın gözü bu haberdeydi! Zelenski'den şok açıklama
Dünya

Dünyanın gözü bu haberdeydi! Zelenski'den şok açıklama

Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye'de yapılması beklenen Putin ile görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Zelenski artık görüşmenin olmama ihtimalini olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 12:19:00 -
Dünyanın gözü bu haberdeydi! Zelenski'den şok açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine dair bir açıklama geldi. Zelenski, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var. Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok" açıklamasında bulundu.

Zelenski, "Soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, soru müzakere masasında ne kadar güçlü olacağınız" ifadelerini kullandı.

 

 

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