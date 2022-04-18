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Gündem Dünyanın gözü bir anda AK Parti'nin iftarına döndü! Rusya ve Ukrayna detayı
Gündem

Dünyanın gözü bir anda AK Parti'nin iftarına döndü! Rusya ve Ukrayna detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti'nin iftarına Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 19:51:00 - 2022-04-18 19:54:16
Dünyanın gözü bir anda AK Parti'nin iftarına döndü! Rusya ve Ukrayna detayı

AK Parti tarafından geleneksel hale getirilen 'Büyükelçiler İftarı', bu sene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programına birçok ülkenin temsilcisinin yanı sıra Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.

Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar

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