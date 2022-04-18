Dünyanın gözü bir anda AK Parti'nin iftarına döndü! Rusya ve Ukrayna detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti'nin iftarına Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.
AK Parti tarafından geleneksel hale getirilen 'Büyükelçiler İftarı', bu sene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programına birçok ülkenin temsilcisinin yanı sıra Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.
Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov
Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar