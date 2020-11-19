"Dünyanın Geleceği" oyunu MediaMarkt mağazalarında

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ilan edilen 17 küresel amacı çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatan "Dünyanın Geleceği" isimli oyunu Türkiye'de satan tek perakende zincir mağaza oldu.

Şirket açıklamasına göre, pandemi döneminde herkes gibi çocukların da hem okul hem de sosyal hayatlarının parçası tabletler, bilgisayarlar ve cep telefonları olurken; özellikle aile bireylerinin tamamının katılımıyla oynanabilen kutu oyunları da ilgi gördü. MediaMarkt, çocukların her türlü teknolojik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra; toplumun bilinçlenmesi adına katkı sağlayacak Dünyanın Geleceği oyununu mağazalarında satan tek zincir perakende markası oldu. SDG4 Kids tarafından, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ilan edilen 17 küresel amaç ve alt hedeflerinden yola çıkarak hazırlanan oyunu tüm aile beraberce oynayabiliyor.

Dünyanın Geleceği Oyunu; iklim değişikliği, sorumlu üretim ve tüketim, temiz enerji, nitelikli eğitim, açlıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda farkındalık oluşturuyor ve eğlenirken öğrenmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, MediaMarkt olarak hizmet verdikleri toplumun ve faaliyette bulundukları ülkenin geleceğine ve çevresel sürdürebilirliğine önem verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda kurum içi ve kurum dışı çalışmalar yürütüyoruz. Biz her ne kadar yarınlar için çalışsak da yarının dünyasının sahipleri olacak, bugünün çocuklarının sürdürebilirlik konusunda bilinçlenmesi çok büyük öneme sahip ve Dünyanın Geleceği oyunu da bu alanda oldukça önemli bir yol gösterici. Bu nedenle MediaMarkt Türkiye olarak daha fazla çocuğun ve tabii ailelerinin de bilinçlenmesi adına kar amacı gözetmeden Dünyanın Geleceği oyununun satışını üstleniyor, böylece geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın daha erken yaşlardan bilgi sahibi olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Taşınabilir bir kutu oyunu olarak tasarlandı"





SDG4Kids Kurucu Ortağı Türkan Uçar da "Dünyanın Geleceği" oyunuyla hedefleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz; Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ilan edilen 17 küresel amaç ve alt hedefleri hakkında çocuklarımızı bilgi sahibi yapmak ve gelecek 10-15 yıl içinde çeşitli görevlerde yer alacak çocuklarımızın bugünden yarının sorunlarına çözüm önerileri sunabilmelerine zemin hazırlamaktır. SDG4 Kids olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinden çeşitli özel okullar ve özel eğitim kurumlarına, konuya duyarlı yerel yönetimlere ve STK'lara, BM'nin Türkiye yapılanmalarına ulaştık, oyunumuz bu yapılarca farklı projelerde kullanıldı.

Öte yandan, devlet okullarındaki yüzü aşkın gönüllü öğretmenimize, çocuklarımızı sürdürebilirlik alanında bilinçlendirmek amacıyla oluşturduğumuz geniş öğretmen ağımız aracılığıyla bedelsiz olarak 'Dünyanın Geleceği' oyununu paylaştık. MediaMarkt Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ise bu hedeflerimize önemli katkı sağlıyor çünkü MediaMarkt'ın geniş satış ağı sayesinde çok farklı bölgelere ulaşım sağlayabilecek, böylece birçok çocuğu sürdürülebilirlik hakkında bilgilendirebileceğiz."

Çocukların keyifli ve öğretici bir zaman geçirmelerini sağlayacak olan Dünyanın Geleceği oyunu, taşınabilir bir kutu oyunu olarak tasarlandı. Verdiği mesajlar ve amacı ile sürdürülebilir yarınlar konusunda her yaştan bireyin bilinçlenmesine ve hayal gücünün gelişimine katkı sunuyor. İnternet bağlantısı ya da teknolojik cihaz desteği gerektirmeyen oyunun özellikle eğitimciler ve duyarlı ebeveynler tarafından da tercih edilmesi bekleniyor.

BM'nin her yıl "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutladığı 20 Kasım tarihi yaklaşırken, dünyanın geleceği olacak bugünün çocuklarını Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi yapmayı hedefleyen oyun, seçili MediaMarkt mağazalarından ve www.mediamarkt.com.tr adresi üzerinden satın alınabiliyor.