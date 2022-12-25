Dünyanın en zenginleri! 2022’de en çok kazanan milyarderler: Dünyanın en zengin adamı, kadını 2022? En zengin Türk?

2022 yılın dünyanın en zengin insanları için inişli çıkışlı bir yıl oldu. Bir grup dünya milyarderi büyük ölçüde enflasyon ve ekonomik yavaşlama nedeniyle 1,9 trilyon dolardan fazla servet kaybı yaşadı. Ancak gerilemenin ortasında bir grup milyarder bu trende karşı çıktı. Yılın en çok kazanan beş kişisinin serveti 200 milyar doları aşıyor. Hepsi Asya’dan olan bu milyarderlerin yılın başında servetlerinin toplamı 93 milyar dolardı.

Asyalı zenginlerin sahip olduğu servet, dünyanın diğer bölgelerine oranla daha yüksek olduğu bildirildi.

2022'de en çok kazanan beş milyarderin hepsi Asya'dan

Listenin zirvesindeki isim enerji üretimi, çimento, gayrimenkul ve daha birçok alanda faaliyet gösteren Adani Group'un sahibi olan Hintli Gautam Adani oldu. Şubat ayında Adani, 90,1 milyar dolar servetiyle Asya’nın en zengini, dünyanın ise en zengin onuncu kişisi oldu. gazeteoksijen'e göre: Aralık ayının ortasında ise dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu. Diğer büyük kazananlar neredeyse hiç tanımıyor ve gıda dağıtımı ve kömür gibi medyada teknoloji kadar yer almayan alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Bir diğer kazanan da Hindistan'dan, diğeri Endonezya'dan ve ikisi

Çin'den.

Bir yılda liste çok değişti. Geçen yıl en çok kazanan beş kişiden dördü ABD’dendi ve teknoloji veya elektrikli araçlar gibi teknolojiye yakın alanlarda yatırım yapan kişilerdi. Bu yıl, e-ticaret şirketi Pinduoduo'yu kuran ve eski başkanı olan Çinli Colin Zheng Huang, teknoloji milyarderi oldu. En çok kazananları belirlemek için Forbes, yılın başında milyarder olan (2022'nin başında 2 bin 671) ve servetlerinin yarısını veya daha fazlasını halka açık hisse senetlerinde tutan kişileri inceledi.

1. Gautam Adani

Ülke: Hindistan

Net serveti: 133,9 milyar dolar

2022’deki kazancı: +55,1 milyar dolar

Adani, 55 milyar dolar artışla bu yıl açık ara en çok kazanan kişi oldu. Geçen yıl Adani 52,5 milyar dolar kazanarak Elon Musk'ın ardından ikinci oldu. Adani Group'un amiral gemisi Adani Enterprises'ın hisseleri, genişleme çılgınlığını sürdürürken yüzde 57 arttı. Adani Group, İsviçreli çimento şirketi Holcim'in Hindistan kolunu satın aldıktan sonra Mayıs ayında Hindistan'ın en büyük ikinci çimento üreticisi oldu. Aralık ayı başlarında Adani Group, Hindistan'ın en büyük televizyon ağlarından biri olan New Delhi Television Ltd.'nin çoğunluk hissedarı oldu ve Hindistan'ın medya endüstrisindeki payını artırdı.

2. Low Tuck Kwong

Ülke: Endonezya

Net serveti: 18,6 milyar dolar

2022’deki kazancı: +16 milyar dolar

Endonezya'nın kömür kralı olarak bilinen Low, bazılarının ölmekte olan bir endüstri olarak gördüğü sektörde beklentilere meydan okudu. Kömür madenciliği şirketi Bayan Resources'ın hisse fiyatı, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından kömür talebindeki artışla üçe katlandı. Bayan Resources'ın çoğunluğuna sahip olan Low, bir yıl önce 18. sıradayken 2022 sonu itibarıyla Endonezya'nın en zengin ikinci milyarderi oldu.

3. Colin Zheng Huang

Ülke: Çin

Net serveti: 31,6 milyar dolar

2022’deki kazancı: +11,1 milyar dolar

Çin'in ekonomik ve pandemik sıkıntılarına rağmen, Huang'ın e-ticaret devi Pinduoduo gelişti. Nasdaq'ta işlem gören şirket, düşük fiyatlarıyla tüketicileri cezbettikten sonra üçüncü çeyrek gelirlerinde yüzde 65 artış bildirdi. Aynı raporda şirket, büyüme hızının sürdürülemez olduğu konusunda uyardı. Bu haber pek çoğunu caydırmadı, hisseleri bu yıl yüzde 35 arttı.

4. Wu Yiling

Ülke: Çin

Net serveti: 6,8 milyar dolar

2022’deki kazancı: +4,1 milyar dolar

Wu'nun bu yılki kazancı, Wu'nun başkanı olduğu Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical tarafından oluşturulan bitkisel bir Covid-19 ilacı Lianhua Qingwen'e bağlı. Çin'in Covid-19 kısıtlamalarını zayıflatmasının ardından tedavileri stoklaması nedeniyle hisse senetleri bu yıl yüzde 61 arttı. Yiling'in yıl ortası beyannamesine göre tedavi, şirketin satışlarının yüzde 46'sını oluşturuyor.

5. Ravi Jaipuria

Ülke: Hindistan

Net serveti: 9,3 milyar dolar

2022’deki kazancı: +3,9 milyar dolar

Hindistan'ın hüküm süren kola kralı Jaipuria, içecekler, sağlık hizmetleri ve daha pek çok alanda yatırım yapan çok uluslu bir holding olan RJ Corp'un başkanlığını yapıyor. PepsiCo'nun en büyük uluslararası şişeleyicilerinden biri olan amiral gemisi Varun Beverages'ın hisseleri, artan satışlar ve kar marjları nedeniyle bu yıl iki kattan fazla arttı. Jaipuria'nın bir diğer girişimi olan KFC, Pizza Hut ve Costa Coffee gibi favori fast food restoranlarını işleten Devyani International Limited de bu yıl yüzde 12'lik hisse artışıyla yükselişte.

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