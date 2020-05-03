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Yerel

Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de görüldü

Dünyanın en zehirli akreplerinden biri olduğu bilinen 'sarı akrep' Aydın'da görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:03:00 - 2020-05-03 18:06:10
Dünyanın en zehirli akrebi Türkiye'de görüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 asırlık olduğu düşünülen bir mağaranın önünd dünyanın en zehirli bir akrep türü olduğu bilinen 'sarı akrep' görüldü.

Nazilli'de ısınan havalarla birlikte kırsal alanlarda akrepler görülmeye başladı. Kırsal Bağcılı Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Ali Cura, 5 asırlık olduğu düşünülen mağaranın önündeki bir akrep fark etti.

Kayanın altına giren akrebi, bir metal yardımıyla çıkaran Ali Cura, vücudu sarımsı kahverengi, iğneleri ise kızılımsı kahverengi olan sarı akrebi cep telefonuyla görüntüledi.

Hayvanı doğal ortamına bırakan tarım işçisi Ali Cura, bölgede havaların ısınmasıyla bu tür canlıları görmeye alışık olduklarını ifade ederek, kırsal alanlardaki mahallelerde yaşayanları çok dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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