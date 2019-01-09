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Dünyanın en ünlü 5 kaplıcası

Bu kaplıcalar sadece şifalı suları ile değil, aynı zamanda inanılmaz derecede mükemmel görüntüleriyle de dünyaca ünlüler. İşte Dünyanın en güzel 5 kaplıcası.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:52
Dünyanın en ünlü 5 kaplıcası

Pamukkale Travertenleri, Türkiye

Pamukkale, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından biridir. İnanılmaz sıcak su kaynakları ve görüntüsüyle büyüleyici bir yapıya sahip. Travertenler bir uçurumun kenarına nerdeyse asılı gibi gözüküyor, bu da olağanüstü bir görüntü yaratıyor. Ayrıca günümüze kadar çok iyi korunmuş "Hierapolis Antik Kenti" bu bölgededir. Kim binlerce yıllık tarihi olan Pamukkale'yi ziyaret etmek istemez ki...

 

Mavi Lagün, İzlanda

İzlanda'da 800 yıllık bir lav alanında yer alan Mavi Lagün (Blue Lagoon), gerçekten doğal bir mucizedir. Mavi Lagün, 37-38 °C arasında değişen sıcaklıklara sahip dokuz milyon litre jeotermal suya sahiptir. En derin noktası sadece 1,5 metre olan Mavi Lagün, rahatlamak için ideal bir yer.

Inferno Krater Gölü, Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'daki Waimangu Volcanic Rift Vadisi'nde bulunan Inferno Krater Gölü, dünyanın en büyük kaplıca alanıdır. Sıcaklığı 35 ila 80 °C arasında değişiyor ve maksimum 30 metre derinliğe sahip. Su seviyesi düşük olduğunda göl donuk gri bir renk alıyor. Su seviyeleri yükseldiğinde, göl yoğun bir gök mavisi rengiyle parlıyor.

Büyük Prizmatik Kaplıca Gölü, ABD

Yellowstone Milli Parkı'nda bulunan bu göl, dünyanın üçüncü büyük kaplıca kaynağıdır. Büyüleyici turuncu, sarı, yeşil ve mavi renkleri ile harika bir görüntü ortaya koymaktadır. Maksimum derinliği 37 metre ve çapı 113 metredir. Bahar aylarında ortalama sıcaklığı 70 °C'dir.

Jae Sorn, Tayland

Chae Son Milli Parkı'ndaki kayalık araziler arasında yer alan bu kaplıca, 80-100 °C arasında değişen bir sıcaklığa sahiptir. Özellikle sisli günlerde, sabah saatlerinde güzel olsa da, ılık sular günün her saatinde hoş bir ortam yaratıyor. Kaplıcada yumurta pişirmek yaygındır. Kaplıca yakınlarında kurulan standlardan yumurta satın alınabilir.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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