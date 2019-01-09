Dünyanın en tuhaf köyleri

ZHONGDONG KÖYÜ – ÇİN

Bu köy Çin’de mağaranın içine kurulmuş, film stüdyosunu aratmayan cinsten bir köy. Yıllardır bu şartlarda yaşayan köy halkı, bulundukları durumu normal karşılıyor. Çin’in Guizhou eyaletinde yer alan Zhondong köyü halkı, yıllardır normal bir köyde yaşamlarını sürdürür gibi ineklerini sağıp, tarımla uğraşıyor. Hatta mağaranın içindeki okulda çocuklar eğitim de görüyorlar. Zhongdong köyü, deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kalıyor. Taşıma veya karayolu ile ulaşmaksa en az 1 saatinizi alıyor. Ulaşımın zor olması sebebiyle şuan köyde yalnız 100 kişi yaşıyor.

BU ŞARTLARDA YAŞAMAYA ALIŞIKLAR

Bir ara Çin hükümeti, Çin insanının mağara insanı olmadığını savunarak, köyde bulunan okulu kapatmıştı. Şimdi köyde yaşayan çocuklar her gün iki saat uzaklıktaki merkez okula gitmek zorunda kalıyor. Köy halkının çektiği zorluklar sadece eğitim ve iletişim alanıyla da sınırlı kalmıyor tabii. Her hafta yiyecek, içecek, giyim, sağlık gibi masraflarını karşılayabilmek için 15 kilometre uzaklıktaki pazarlara alışveriş yapmaya gidiyorlar.

Köyün içine çocukların eğlenebilmesi için bir basketbol potası bunuyor. Her şeye rağmen 100 kalmış köy halkı halinden memnun, önemli olan da bu değil mi zaten.

PALANGAN KÖYÜ - İRAN

Burası İsfahan’a yaklaşık 233 km uzaklıkta kalan bir köy. Halkına da Luriler deniyor. Luriler de İran’da yaklaşık 5 milyon civarında olduğu bilinen Orta Asya’dan gelmiş bir etnik grup. Sar Agha Seyed ile Plaangan’daki evler birbirlerine çok benziyor. Aralarında tek fark Sar Agha Seyed’deki evler kerpiçten, Palangan’dakilerin de taştan olması.

Bu masal gibi gözüken yerleşim yeri Tahran’ın 660 kilometre güneybatısında yer alan bir Kürt Köyü. Bir vadinin iki yakasına sıralanmış taş evlerden oluşan bu köyde evler meridyen gibi üst üste sıralanmış haldeler. Bir evin çatısı diğer evin bahçesi olan bir mimari düzen var bu köyde. Köyün hemen yanından da Şirvan Nehri’ne akan bir dere var.

YEMEN – HAİD AL-JAZİL KÖYÜ

Eğer Yüzüklerin Efendisi romanı veya filminden fırlamış bir kent arıyorsanız, Yemen'deki Had Al-Jazil'den daha iyisini bulamayacağınıza eminim. Kurak bir vadide bir kayanın üzerine kurulan bu kasaba, doğal bir film platosu olabilir ileride.

SU BULMAK ÇOK ZOR

Arabistan Yarımadası'nın güneyindeki Yemen'de hiçbir nehir kalıcı değil. Yağışlı mevsimlerde akmaya başlıyor ama kısa süre sonra kuruyorlar. Denizden uzak yaşayan insanlar için hayatın tek kaynağı da bu kısa süreli akan sular. Haid Al-Jazil'in kurulma amacı da aynı doğrultuda. Yemen'in iç bölgelerinde arazi genellikle kurak çöllerden oluşuyor ve kaynaklar çok sınırlı.

YARATICILIK KONUŞUYOR

Bu yüzden burada ev yapmak, bir kasaba kurmak biraz yaratıcılık gerektiriyor. Had Al-Jazil'de tüm evler çamurdan inşa ediliyor ve ahşap tabanlara sahip. Evler çamurdan yapılmalarına rağmen son derece dayanıklı, çünkü hem yağışlı mevsime hem de hemen arkasından gelen aşırı sıcaklara karşı dimdik ayakta duruyorlar. Yaklaşık 150 metrelik bir kaya üzerinde yükselmeleri de tam bir film platosu görüntüsü veriyor.

SİCİLYA – SAVOCA KÖYÜ

Sicilya’nın doğu ucunda bulunan Savoca, Ortaçağ izlerini taşıyan bir köy. Eski taş evleri, etkileyici kiliseleri ve Akdeniz hissi yaşatan sokaklarıyla tarih kokan bir köy gerçekten. Sicilya’yı ve bölge kültürünü en iyi yansıtan yerlerden biri olduğu için Coppola’nın çok beğenilen Godfather II filmi de bu köyde çekilmişti.

GODFATHER'IN RUHU

1600 kişinin yaşadığı bu köyde gürültü, araç kornasını geçi, insan sesi bile zar zor duyuluyor. Zamanla genel çehresi bir miktar değişmiş olsa da Godfather’ın ruhu hala orada. Filmde kullanılan ahşap masa ve sandalyeler hala korunuyor. Filmin yönetmeni Copollo için bir anıt bile dikilmiş karşısına. Yine filmdeki düğün sahnesinin olduğu katedralde bar ile karşılıklı tepeler de birbirlerini seyrediyor. Eğer bu köyü ziyaret etmek isterseniz, barın bir köşesine oturup buzlu limonatanızı içip, kurabiyelerinizi yiyerek manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

İSPANYA – JUZCAR KÖYÜ

İspanya‘nın güneyinde, Endülüs Bölgesi’nde bulunan Júzcar, yakın zamana kadar kendi halinde bir köydü. 2011 yılında Şirinler filminin galasına ev sahipliği yapan köydeki tüm evlerin dış cepheleri maviye boyanınca köyün kaderi de değişti.

Sony Pictures’ın evleri eski haline döndürme teklifini kabul etmeyen köylüler Şirinler Köyü’nü andıran evlerinde doğayla baş başa yaşıyor.