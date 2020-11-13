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Gündem Dünyanın en pahalı güvercini 'yok artık' dedirtti
Gündem

Dünyanın en pahalı güvercini 'yok artık' dedirtti

Avrupa’nın ilgi çeken sporlarından güvercin yarışında yarışan Belçikalı güvercin New Kim, 1,3 milyon euroya satıldı. Kısa, orta ve uzun mesafeli yarışlarda birçok şampiyonluğu olan Belçikalı güvercin New Kim, 1,3 milyon euroluk fiyatıyla dünyanın en pahalı güvercini oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:23:00 -
Dünyanın en pahalı güvercini 'yok artık' dedirtti

Avrupa’da her geçen gün daha da ilgi çeken güvercin yarışında yarışan iki yaşındaki Belçikalı güvercin New Kim, 1.3 milyon euroya alıcı buldu. Dünyanın en pahalı güvercini olan ve birçok yarışı kazanan güvercin açık arttırma sonucu satışa çıktı. 15 Kasıma kadar devam edecek açık arttırmanın bitişi yaklaşırken New Kim’in fiyatı 1.3 milyon euroya ulaştı.

Kısa, orta ve uzun vadeli yarışlarda etkili olan ve damızlık olarak da kullanılabilecek New Kim’den önce 2019 yılında başka bir Belçikalı güvercin Armando için Çinli bir İnşaat şirketi sahibi, 1.1 milyon sterlin ödemişti.

Yarışmalar 100 km ila 1000 km arasında

Güvercin yarışları, uzun süredir özellikle Avrupa kıtasında epey rağbet görüyor. Özel olarak eğitilmiş yarış güvercinlerini serbest bırakarak gittikleri mesafeleri hangi sürede kat ettiklerini ölçüldüğü yarışmada yarışan güvercinler, yaklaşık 100 kilometre ila 1.000 kilometre yol kat ediyorlar.

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