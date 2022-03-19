Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. BM'nin 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nda en mutlu ülke seçilen Finlandiya, bu yıl da sırasını kimseye kaptırmadı.
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. BM'nin 149 ülke arasında yaptığı değerlendirmeyi içeren 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nda en mutlu ülke seçilen Finlandiya, bu yıl da sırasını kimseye kaptırmadı. Böylece Finlandiya, üst üste 5. kez Dünya'nın en mutlu ülkesi seçilmiş oldu.
2022 raporuna göre Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 112. oldu.
İşte Dünya'nın en mutlu ülkeleri arasında yer alan ilk 20 ülke:
1. FİNLANDİYA
2. DANİMARKA
3. İZLANDA
4. İSVİÇRE
5. HOLLANDA
6. LÜKSEMBURG
7. İSVEÇ
8. NORVEÇ
9. İSRAİL
10. YENİ ZELANDA
11. AVUSTURYA
12. AVUSTRALYA
13. İRLANDA
14. ALMANYA
15. KANADA
16. ABD
17. İNGİLTERE
18. ÇEK CUMHURİYETİ
19. BELÇİKA
20. FRANSA