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Spor Dünyanın en iyileri arasındalar, ama oynamıyorlar!
Spor

Dünyanın en iyileri arasındalar, ama oynamıyorlar!

İngilizlerin ünlü yayın organı Guardian, 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirledi. Listede Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçe'den Arda Güler de yer aldı. Her iki oyuncunun da takımlarında fazla süre almaması ise; "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtiyor...

Yeniakit Publisher
2022-09-28 17:30:00 -
Dünyanın en iyileri arasındalar, ama oynamıyorlar!

İngilizlerin ünlü yayın organı Guardian, 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirledi. Listede Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçe'den Arda Güler de yer aldı. Her iki oyuncunun da takımlarında fazla süre almaması ise; "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtiyor...

İngilizlerin ünlü yayın organı Guardian, geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Listede Barcelona, Bayern Munih, Sporting, Ajax, Milan, Borussia Dortmund, Benfica, Real Madrid ve Juventus'tan genç oyuncular yer aldı.

Arda için övgü dolu sözler

Listede oyuncular için ayrıca futbol yazarlarından görüşler alındı. İngiltere'de yaşayan spor yazarı Emre Sarıgül, Arda Güler için "Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın gelecekteki 10 numarası. Kısa süre içinde büyük bir transfer yapmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

"Beknaz ölümcül vuruşlar yapıyor"

17 yaşındaki Beknaz ile ilgili görüşlerine başvurulan İngiliz spor yazarı John Duerden, "Galatasaray'da A Takım'a yükselen oyuncu, sağ taraftan özellikle ölümcül vuruşlar yapıyor. Beknaz'ın gelişimi ülkesinin milli takımı tarafından da yakından takip ediliyor." görüşünü bildirdi.


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