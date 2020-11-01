Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu

US News Global, akademik çalışmaları baz alarak 2021 yılının en iyi üniversitelerini açıkladı. Yayınlanan listeye göre Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi seçildi. Türkiye'nin en iyi üniversitesi ise Boğaziçi Üniversitesi oldu.

Harvard Üniversitesi'ni sırasıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi takip etti. İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi ise listede 5'nci sırada yer aldı.

İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi

Harvard Üniversitesi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Stanford Üniversitesi

Kaliforniya Üniversitesi

Oxford Üniversitesi

Columbia Üniversitesi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü

Washington Üniversitesi

Cambridge Üniversitesi

Johns Hopkins Üniversitesi

Türkiye'nin en iyi üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi seçildi. Boğaziçi Üniversitesi'ni Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi takip etti. İşte yayınlanan listeye göre Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi...

Boğaziçi Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bilkent Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi