Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu
US News Global, 2021 yılının en iyi üniversiteleri listesini açıkladı. Akademik çalışmaların değerlendirilmesiyle oluşturulan listede Harvard Üniversitesi birinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en iyi üniversitesi ise Boğaziçi Üniversitesi oldu.
US News Global, akademik çalışmaları baz alarak 2021 yılının en iyi üniversitelerini açıkladı. Yayınlanan listeye göre Harvard Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitesi seçildi. Türkiye'nin en iyi üniversitesi ise Boğaziçi Üniversitesi oldu.
Harvard Üniversitesi'ni sırasıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi takip etti. İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi ise listede 5'nci sırada yer aldı.
İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi
Harvard Üniversitesi
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
Stanford Üniversitesi
Kaliforniya Üniversitesi
Oxford Üniversitesi
Columbia Üniversitesi
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
Washington Üniversitesi
Cambridge Üniversitesi
Johns Hopkins Üniversitesi
Türkiye'nin en iyi üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi seçildi. Boğaziçi Üniversitesi'ni Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi takip etti. İşte yayınlanan listeye göre Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi...
Boğaziçi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilkent Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi