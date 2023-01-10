Dünya’nın ‘en iyi’ restoranında yapılıyor! Fırında, tencerede kabak tatlısı tarifi! Püf noktası altını kısmak...

KABAK TATLISI TARİFİ

Lokum gibi pişen balkabağı, şerbetinin üzerine dökülen tahini ve hem sağlıklı hem düşük kalorili hem de doyurucu bir tatlı arayanların ilk koştuğu tarif olan balkabağı tatlısı, en sık araştırılan tatlılar arasında yerini aldı. Kış mevsiminin ortalarına gelinmesiyle birlikte olgunlaşmış tupturuncu balkabakları, tezgahlardak, yerlerini aldı. Adapazarı, Antalya, Aydın ve Hatay'da farklı türlerde, balkabağı, helvacı kabağı ya da kestane kabağıyla yapılan kabak tatlısının tarifi, son zamanların en sık yapılanlardan...Peki balkabağı tatlısı nasıl yapılır? İşte Kabak tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Tencerede kabak Tatlısı

Kabak tatlısı hangi tencerede yapılır?

Kabağın kendi suyunda pişebilmesi için suyunu yavaş yavaş salması lazım. Bunun için de ya şekerle birlikte bekletilmeli ya da kalın tabanlı bir tencerede kısık ateşte pişmeli.

Tencerede Kabak Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo kabak (butternut kabağı kulandım)

1 bardak toz şeker

4 kaşık su

Üzeri için;

Kırılmış ceviz ve şam fıstığı

Tencerede Kabak Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabağı dilimleyin. Sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğiniz uzunlukta doğrayın.

Büyük ve yanmayan bir tencereye (teflon olabilir) kabakları üzerine şeker serperek kat kat dizin.

4 yemek kaşığı (tahta kaşık kullanmaya özen gösterin) suyu ekleyin. Kabakları orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Bir süre de kapağı açık olarak pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın.

Üzerine dövülmüş ceviz, şam fıstığı, Hindistan cevizi gibi şeyler serperek servis edin.

Kabak Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

2 kg balkabağı

3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kabak Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.

Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğrayın.

Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin.

2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir.

Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz.

Aynı şekilde kabak tatlınızı fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz.

Hafif kabak tatlısı

Şekersiz Diyet Bal Kabağı (Kabak) Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Balkabağını küçük dilimler halinde doğrayıp tencereye diziyoruz.

Üstüne kuru üzümü ilave ediyoruz.

1 su bardağı suyla 1 saat kadar kısık ateşte pişiriyoruz.

Soğuyunca üstüne tahin-pekmez gezdirerek servis ediyoruz.

BALKABAĞI TATLISI NASIL YAPILIR?

KABAK TATLISI MALZEMELERİ

2 kg balkabağı

3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)

1 su bardağı dövülmüş ceviz

KABAK TATLISI YAPILIŞI

Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.

Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde, dilediğiniz uzunlukta doğrayın.

Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin.

2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir.

KABAK TATLISI PÜF NOKTALARI

Kabakları dillimledikten sonra şeker ile birlikte 1 gece aynı tencerede bekletilmelidir.

Kabakları pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz.

Kabak tatlınızı fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz.

Fırında Kolay Kabak Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bal kabağı dilimlerini tepsiye dizip (tercihen klasik borcama), üzerine şekeri güzel ve eşitçe serin, içine karanfilleri bırakın. Bu şekilde minimum 1 saat bekletin.

200 derecede önceden ısınmış fırında toplamda yarım saat pişirin.

Notlar:

Acelesi olanlar, şekerde bekletme süresi yapmadan şekeri serpip direk fırına sürebilir.

Ben kendi fırınıma göre pişirme ayarı ve süresi verdim. Sizler 45 dakikadan sonra, fırındaki tatlıyı çatalla kontrol edip yumuşamışsa kağıtları çıkarıp pişirmeye devam edebilirsiniz.

Kabakları ince dilimler halinde yapıp kabuğunu da derince soyup şeker serptikten sonra üzeri kapalıca sabaha kadar bekletip sabah üzerine hiç bir şey örtmeden üzeri açık şekilde fırına sürebilirsiniz.

Kabakların bol şerbetli olmasını isteyenler tepsiye dik koymak yerine yan yatırarak dizsin bu şekilde kabaklar şerbetin içinde kalmış ve öyle daha da iyi şerbeti çekip daha tatlı sevenlere uymuş olacak.