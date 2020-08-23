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Teknoloji Dünyanın en hızlı interneti rekoru kırıldı
Teknoloji

Dünyanın en hızlı interneti rekoru kırıldı

Fiber optik kabloları kullanarak 178 terabit internet hızına ulaşmayı başaran Londra Üniversitesi Akademisi araştırmacıları, yeni bir rekora imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 02:59:00 -
Dünyanın en hızlı interneti rekoru kırıldı

Londra Üniversitesi Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları yürüttükleri bir çalışma sonucu yeni bir rekora imza attı. Çalışma kapsamında mevcut fiber optik kabloları kullanan araştırmacılar, 178 terabit internet hızına ulaşarak dünyanın en hızlı interneti rekoru kırdı.

En hızlı internetten 17.800 kat daha hızlı

Öte yandan, rekor hıza ulaşılan yeni internet hızının, tüketicilere sunulan en hızlı internetten 17.800 kat daha hızlı olduğu belirtildi.

Çalışma sonuçları, IEEE Photonics Technology Letters dergisinde yayınlandı.

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