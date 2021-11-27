Dünyanın en güzel 5 ağacı
İşte dünyanın dört bir yanından birbirinden güzel ağaçlar...
En temel oksijen kaynağımız olan ağaçların yararları saymakla bitmez. Ağaçlar kötü kokuları ve kirletici gazları emer, kötü parçacıkları, yapraklarında ve kabuklarında hapsederek havadan temizler. Ağaçlar sağlığımıza verdiği faydalar dışında bazı ağaçlar görsel olarak bize mutluluk verir. İşte dünyanın dört bir yanından birbirinden güzel 5 ağaç
144 Yaşındaki Morsalkım, Japonya
Japonya’da bulunan 144 yaşındaki bu morsalkım ağacının dünyanın en etkileyici ağaçlarından biri. 1990 metrekare bir alanı kaplayan bu ağaç görenleri kendine hayran bırakıyor
Japon Akçaağacı, Oregon
Bu bir Japon Akçaağacı ve görüntüsüyle gerçekten insanı büyüleyen bir ağaç
Gökkuşağı Okaliptüs Ağacı, Hawai
Okaliptüs ağacı tıpkı bir gökkuşağı gibi.
Ateş Ağacı, Brezilya
Baktığınızda kırmızı rengine hayran kalıyorsunuz
Ejderha Kanı Ağacı, Yemen
Yemen’de yetişen bu ağaçlar oldukça garip görünüşe sahiptirler ve ağacın öz suyunun koyu kırmızı olması nedeniyle de ejderha kanı ismini almışlardır.