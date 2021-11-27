Dünyanın en güzel 5 ağacı

En temel oksijen kaynağımız olan ağaçların yararları saymakla bitmez. Ağaçlar kötü kokuları ve kirletici gazları emer, kötü parçacıkları, yapraklarında ve kabuklarında hapsederek havadan temizler. Ağaçlar sağlığımıza verdiği faydalar dışında bazı ağaçlar görsel olarak bize mutluluk verir. İşte dünyanın dört bir yanından birbirinden güzel 5 ağaç

144 Yaşındaki Morsalkım, Japonya

Japonya’da bulunan 144 yaşındaki bu morsalkım ağacının dünyanın en etkileyici ağaçlarından biri. 1990 metrekare bir alanı kaplayan bu ağaç görenleri kendine hayran bırakıyor

Japon Akçaağacı, Oregon

Bu bir Japon Akçaağacı ve görüntüsüyle gerçekten insanı büyüleyen bir ağaç

Gökkuşağı Okaliptüs Ağacı, Hawai

Okaliptüs ağacı tıpkı bir gökkuşağı gibi.

Ateş Ağacı, Brezilya

Baktığınızda kırmızı rengine hayran kalıyorsunuz

Ejderha Kanı Ağacı, Yemen

Yemen’de yetişen bu ağaçlar oldukça garip görünüşe sahiptirler ve ağacın öz suyunun koyu kırmızı olması nedeniyle de ejderha kanı ismini almışlardır.