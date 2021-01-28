Dünyanın en güvenli ilk 10 şehri nerededir? Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileri?

Dünyadaki, savaşlar, iç çatışmalar, terör olayları ve diğer suç unsurları ekonomiyi etkilediği gibi turizm sektörünü de etkilemektedir. Devletlerde ülkelerine daha çok yabancı turist çekmek için gerekli güvenlik önlemlerini almaya çalışıyor. Peki, Dünyanın en güvenli ilk 10 şehri nerededir? Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileridir?

Dünyanın en güvenli ilk 10 şehri nerededir?

1. Abu Dabi, BAE

2. Doha, Katar

3. Taipei, Tayvan

4.Quebec, Kanada

5. Zürih, İsviçre

6. Şarika, BAE

7. Dubai, BAE

8. Eskişehir, Türkiye

9. Münih, Almanya

10. Trieste, İtalya

Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileridir?

Karakas, Venezuela

Port Moresby, Papua Yeni Gine

Pretoria, Güney Afrika

Durban, Güney Afrika

Johannesburg, Güney Afrika

San Pedro Sula, Honduras

Pietermaritzburg, Güney Afrika

Natal, Brezilya

Fortaleza, Brezilya

Rio de Janeiro, Brezilya

Kaynak: Euronews