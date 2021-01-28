Dünyanın en güvenli ilk 10 şehri nerededir? Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileri?
Dünyanın nüfusu arttıkça suç oranları da aynı ölçüde artıyor. Doğal olarak ülkeleri gezmek isteyenler de böyle yerlerden uzak duruyor. Peki, Dünyanın en güvenli ilk 10 şehri nerededir? Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileridir?
Dünyadaki, savaşlar, iç çatışmalar, terör olayları ve diğer suç unsurları ekonomiyi etkilediği gibi turizm sektörünü de etkilemektedir. Devletlerde ülkelerine daha çok yabancı turist çekmek için gerekli güvenlik önlemlerini almaya çalışıyor. Peki, Dünyanın en güvenli ilk 10 şehri nerededir? Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileridir?
Dünyanın en güvenli ilk 10 şehri nerededir?
1. Abu Dabi, BAE
2. Doha, Katar
3. Taipei, Tayvan
4.Quebec, Kanada
5. Zürih, İsviçre
6. Şarika, BAE
7. Dubai, BAE
8. Eskişehir, Türkiye
9. Münih, Almanya
10. Trieste, İtalya
Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileridir?
Karakas, Venezuela
Port Moresby, Papua Yeni Gine
Pretoria, Güney Afrika
Durban, Güney Afrika
Johannesburg, Güney Afrika
San Pedro Sula, Honduras
Pietermaritzburg, Güney Afrika
Natal, Brezilya
Fortaleza, Brezilya
Rio de Janeiro, Brezilya
Kaynak: Euronews