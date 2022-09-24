Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı: Propolis nedir, faydaları nelerdir? Propolis nasıl tüketilir? Uzmanından...

Son yıllarda popülerliği artan propolis ciltten, tırnağa, ağrılardan kansere kadan birçok alanda destekleyici olarak kullanılan propolis faydalarıyla dikkat çekiyor. Propolisin "herpes simplex" gibi virüslerin yol açtığı dudak uçuklarına ve grip virüsüne karşı etkisinin bilimsel olarak kanıtlandığını, uzun yıllardır fungal yani mantar enfeksiyonların önlenmesinde de kullanıldığı biliniyor.

Propolis nedir, faydaları nelerdir?

“Propolis; çam, kavak, kozalak salgıları ve yaprak tomurcukları gibi çeşitli bitkilerden bal arılarının topladığı bir maddedir. Propolis ilk Yunanlılar tarafından antibiyotik olarak kullanılmıştır.” diyen Diyetisyen Rıdvan Arslan, propolis hakkında önemli bilgiler veriyor.

“Propolis kelimesinin kökeni Yunanca’dan gelmektedir. Anlamı ise’’pro’’; ilk veya önünde ve “polis’’; şehir demektir. Bal arıları tarafından kovanlardaki çatlakları onarmak için özenle toplanır. Arıların propolis oluşturmasında iki önemli sebep vardır. Kovanı mikrobiyal enfeksiyonlara karşı ve böcek gibi davetsiz misafirlere karşı korumak.”

Diyetisyen Arslan, propolis’in, bal arıları tarafından kovanlarında meydana gelen çatlakları onarmak ve sızdırmaz hale getirmek için büyük bir özenle toplandığını ve kovana getirildiğini belirtiyor.

“Arıların propolis oluşturmasının temel amacı; arı kovanının mikrobiyal enfeksiyonlardan korumak, peteklerin onarımı, güçlendirilmesi ve böcek gibi istenmeyen misafirlere karşı kovanı korumaktır. Propolis antibakteriyel özellik göstererek kovanın hijyenine katkıda bulunur.”

Diyetisyen Arslan propolisin vücudumuz için çok gerekli birçok önemli vitamin ve mineraller olduğunu belirtiyor ve şöyle sıralıyor;

“Propolis B1, B2, B6, C ve E vitaminleri; magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum, bakır ve demir gibi mineralleri içerir.”

PRPOLİSİN İNSAN VÜCUDUNA FAYDALARI NELERDİR?

Dyt. Arslan, bin bir derde deva olan propolisin faydalarını şöyle sıralıyor;

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve direnci arttırır. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı koruyucu kalkan oluşturur. İçerisinde bolca flavonoid bulunur. Doğal antibiyotik görevi alır.

Antioksidan özellik gösterir. Ağızda çıkan uçuk, af ve yaralara iyi gelir.

Mide ve bağırsak sorunları üzerinde olumlu etkileri vardır.

İçerdiği flavonoidler sayesinde yanıkları tedavi edicidir. Doku onarımını sağlar.

İltihap giderici özelliği vardır. Boğaz ağrısı, mide, idrar yolları veya bağırsak enfeksiyonlarında tedaviyi destekler.

Doğal bir ağrı kesicidir.

Ağız içerisindeki bakterilerin üremesini engelleyerek diş çürüklerinin oluşumunu azaltır.

Antimikrobiyal özelliktedir. Gastrit ve peptik ülser semptomlarının azaltılmasını sağlar.

Kanserli hücrelerin çoğalmasını ve büyümesini engeller. Kanser oluşumunu önler ve gelişiminde koruyucu olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Vücutta yağların yakımına destek olur.

PROPOLİS NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Diyetisyen Rıdvan Arslan, oldukça güçlü olan propolisin çocuklarda ve yetişkinlerde kullanımı hakkında da bilgiler verdi.

Damla şeklindeki ürünleri, günlük çocuklar 10 damla, yetişkinlerin ise 20 damla kullanması yeterlidir.

Suda çözünebilen formları ise su, meyve suyu, süt veya çay gibi içeceklerinize damlatarak tüketebilirsiniz.

Suda çözünmeyen formları ise katı veya yarı katı olan yoğurt veya ekmek gibi gıdalara damlatabilirsiniz.

Bal veya arı türlerine alerjisi olan, alerjiye yatkın ve astımı olan bireyler tüketmeden önce uzmana danışmalıdır.

Sıvı propolis faydaları

Propolis, bağışıklık savunmaları için güçlü destek sağlar ve dengeli bağışıklık işlevine yardımcı olur. Bağışıklık direncini desteklemeye ve yaygın kış hastalıklarından kurtulmaya yardımcı olabilmektedir. Propolis, güçlü bir antioksidandır, hücresel sağlık ve koruma için kanıtlanmış antioksidan aktiviteyi sağlar.

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