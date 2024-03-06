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Dünya Dünyanın en doğurgan kadını: 44 çocuğu var!
Dünya

Dünyanın en doğurgan kadını: 44 çocuğu var!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:27:00 -
Dünyanın en doğurgan kadını: 44 çocuğu var!

Dünyada en fazla çocuk doğuran kadın olarak kayda geçen Mariem Nabatanzi, 40 yaşına kadar tam 44 çocuk doğurdu. Uganda'da yaşayan kadın aynı zamanda doğurduğu 6 çocuğu da kaybetti.

Dünyada en fazla çocuk doğuran kadın olarak kayda geçen Mariem Nabatanzi, 40 yaşına kadar tam 44 çocuk doğurdu. Uganda'da yaşayan kadın aynı zamanda doğurduğu 6 çocuğu da kaybetti.

En fazla çocuk sahibi olma rekorunu elinde bulunduran Mariem Nabatanzi, doğum yapmayı bırakması halinde ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği konusunda doktorlar tarafından uyarıldı. Üstelik Mariem Nabatanzi 40 yaşına geldiğinde 44 çocuk doğurmuştu ve kendisine hiçbir aile planlaması yönteminin işe yaramayacağı söylendi.

Doğu Afrika'nın Uganda kentindeki kadın dört ikiz, beş üçüz ve beş dördüz doğuran kadın, sadece bir kez tek çocuk doğurdu. Çocuklarından altısını kaybetmesinin acısının yanı sıra ve kocası onu terk edip ailenin tüm parasını alarak kaçtı. Mariem'i tek başına büyütmek üzere 20'si erkek ve 18'i kız olmak üzere 38 çocukla bıraktı.

Mariem, daha 12 yaşındayken anne ve babası tarafından satılarak evlendirildi ve kısa süre sonra hamile kaldı. İlk çocuğunu doğurduğunda ise henüz 13 yaşındaydı. Uzmanlara göre kadın başına ortalama 5,6 çocuğun olduğu Uganda'da doğurganlık oranları çok daha yüksek. Bu rakam, 2,4 çocuktan oluşan dünya ortalamasının iki katından fazla. Ancak kendi ülkesinde 'Anne Uganda' olarak anılan Mariem, çok geçmeden diğer kadınlara benzemediğini fark etti.

Sabah'ın aktardığına göre, ikiz, üçüz ve dördüz doğurmaya devam edince sağlık ocağına gitti. Doktorlar ona anormal derecede büyük yumurtalıklara sahip olduğunu ve bunun da "hiperovülasyon" adı verilen bir duruma yol açtığını söyledi. Doğum kontrolünün işe yaramayacağı ve muhtemelen ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı söylendi.
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Hiperovülasyon için tedaviler mevcut ancak Uganda'nın kırsal kesimlerinde bunlara ulaşmak oldukça zor. Uganda'nın başkenti Kampala'daki Mulago Hastanesi'nde jinekolog olan Dr. Charles Kiggundu, Mariem'in aşırı doğurganlığının en olası nedeninin "genetik" olduğunu belirtti.

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