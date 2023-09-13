Dünyanın en çok tercih edilen SİHA'sı Bayraktar akıncı TİHA! İHA-230 füzesini ilk kez ihraç etti: Füzesi teslimatı

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-230 Havadan Atılan Süpersonik Balistik Füze’nin ilk ihracatı, adı açıklanmayan bir ülkeye gerçekleştirildi.

TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füzesi üzerinden Roketsan, İHA-230 adı altında ‘Havadan Karaya Süpersonik Balistik Füze’yi geliştirmişti. Dünyanın en çok tercih edilen SİHA'sı AKINCI TİHA tarafından atışlı testleri başarıyla gerçekleştirilen İHA-230, ilk ihracat başarısını elde etti.

Konuyla ilgili olarak Roketsan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin ilk süpersonik füzesi olan ve BAYRAKTAR AKINCI platformuyla birlikte kullanılacak olan İHA-230’un ilk ihracatını gerçekleştirdik. Güçlü iş birliğimizi sürdürerek, her geçen gün ülkemiz için üretmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz!” ifadelerine yer verildi.

Hava savunma avcısı!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından kısa süre önce SavunmaSanayiST- com’a yapılan açıklamada, “İHA-230’un deneme atışları başarıyla tamamlandı, şu anda seri üretimde. Bunların harp sahasında kullanılmasını şu anda bekliyoruz.

Sesin birkaç kat üzerinde bir hızla 100-150 kilometre bandındaki, hava savunma hedefleri başta olmak üzere; hepsini, çok hızlı bir şekilde vurabilecek kabiliyeti bizim SİHA’larımıza kazandırmış olduk.” ifadelerine yer verildi.

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İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze

Çok namlulu roketatar sistemleri ile bu sistemlerde kullanılan roket ve füzeler konusunda önemli bir yetkinliği bulunan Roketsan, TRG-230 Karadan Karaya Balistik Füzesi üzerinden İHA-230’u geliştirmiştir. İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzesi, 150+ kilometre menzile sahiptir.

Füzenin etkili menzili, bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak değişmekle birlikte 150 kilometredir. Parçacık etkili harp başlığına sahip olan İHA-230’un, farklı hedef tiplerine karşı zırh delici veyahut termobarik harp başlığı varyantları da bulunmaktadır.

Teknik Özellikler

Operasyon Menzili 150+ km (*irtifa ve hıza göre değişmektedir)

Harp Başlığı 42 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik Seçenekli

Ağırlık 225 kg

Boy 3.4 m

Hedef Seti Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler.